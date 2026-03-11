Camaro vs. Mustang – colecția care te provoacă să construiești machetele a două legende auto. Piese noi, de mâine la chioșcuri

Colecția „Camaro vs. Mustang” propune o experiență editorială și de colecționare unică în România: fiecare număr al revistei aduce atât povești fascinante din istoria automobilelor americane, cât și piese reale pentru asamblarea a două machete spectaculoase.

Numărul 5 al colecției continuă această experiență și aduce noi componente pentru construcția machetelor, alături de un conținut editorial dedicat performanței și variantelor legendare ale celor două mașini.

O rivalitate care a scris istorie

Puține dueluri din lumea auto sunt la fel de intense precum cel dintre Camaro și Mustang.

În anii ’60, Ford a lansat Mustangul și a captat imaginația unei generații întregi cu o mașină sport accesibilă și plină de caracter. Chevrolet a răspuns rapid cu Camaro, un model conceput pentru a concura direct cu noul fenomen de pe piață.

De atunci, cele două automobile au devenit repere ale performanței americane, fiecare generație aducând mai multă putere, mai mult stil și o rivalitate care continuă să fascineze pasionații din întreaga lume.

Ce descoperi în numărul 5

Numărul 5 al revistei explorează câteva dintre cele mai interesante variante ale primei generații Camaro și detaliază evoluția mecanicii Mustangului.

Numărul 5 include noi piese pentru asamblarea machetelor, împreună cu instrucțiuni detaliate pentru montaj: pentru Camaro Z/28 - habitaclu / compartimentul interior și pentru Mustang Mach 1 - capacul de protecție punte față și capacul de protecție punte spate.

În cadrul colecției „Camaro vs. Mustang”, pasionații nu construiesc o singură mașină, ci două machete emblematice.

Colecția este concepută în doar 20 de numere, iar la final, colecționarii vor avea două machete impresionante la scara 1:18, cu caroserie metalică (die-cast), detalii realiste și o lungime de aproximativ 26 cm.

Fiecare număr combină povestea celor două automobile cu experiența practică de a le construi pas cu pas, transformând colecția într-un hobby captivant pentru pasionații de mașini clasice și machete auto.

Numărul 5 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de mâine, 12 martie, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat.

„Camaro vs. Mustang”: rivalitatea care a aprins America și a schimbat definitiv cultura automobilelor.

Dacă ați ratat primele numere, ne puteți scrie la marketing@antena3.ro pentru detalii de cumpărare.