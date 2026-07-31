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Jurnalul Auto Continuă ofensiva electricelor chinezești. Și GAC AION ajunge în România

Continuă ofensiva electricelor chinezești. Și GAC AION ajunge în România

de Cătălin F. Vărzaru Publicat la 31 Iul 2026 08:40 Modificat la 31 Iul 2026 08:40
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Continuă ofensiva electricelor chinezești. Și GAC AION ajunge în România
GAC AION/GAC Group produce anual peste 2,5 milioane de automobile

Piața auto din România primește un nou jucător important în segmentul vehiculelor electrice. Inchcape România, importatorul Toyota și Lexus, a semnat un acord de distribuție cu GAC AION, divizia de automobile electrice a gigantului GAC, grup controlat de statul chinez.

GAC Group produce anual peste 2,5 milioane de automobile și se află în clasamentul Fortune Global 500, iar marca AION a depășit pragul de un milion de vehicule electrice vândute în mai puțin de cinci ani, devenind unul dintre producătorii cu cea mai rapidă ascensiune din industria auto. Debutul pe piața românească va fi realizat cu două modele.

SUV-ul electric AION V promite o autonomie de până la 510 km și încărcarea bateriei de la 30% la 80% în doar 18 minute. Modelul beneficiază de cinci stele Euro NCAP și vine cu dotări premium, precum scaune cu funcție de masaj, plafon panoramic și chiar un frigider integrat în consola centrală. Al doilea model este AION UT, un hatchback electric dezvoltat pentru piața europeană, echipat cu o baterie de 60 kWh, autonomie de 430 km și posibilitatea încărcării de la 30% la 80% în 24 de minute.

Prețurile, nivelurile de echipare și data începerii comenzilor vor fi anunțate înainte de debutul comercial al noilor modele.

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Subiecte în articol: masina electrica china
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