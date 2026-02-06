Cum se conduce o mașină cu volan pe dreapta

Aceasta este situația în cazul în care vrei să ajungi în vacanță într-o țară în care circulația se desfășoară pe partea stângă, fie că este Marea Britanie, Cipru, Irlanda, Malta, India, Japonia, Thailanda sau Australia. Eu am făcut acest experiment în Cipru, unde am fost într-o excursie de patru zile și am avut închiriat un Suzuki Swift cu motor de 1,3 litri. Vom vorbi și despre cum se comportă o astfel de mașinuță în timp, pentru că mașina pe care am închiriat-o avea deja la bord 153.000 km, dar și despre ce este important să verificați atunci când închiriați o mașină cu volan pe partea dreaptă.

Primul aspect pe care trebuie să-l înțelegeți este că totul este pe invers: de la poziționarea ștergătoarelor și a semnalizatorului, până la oglinzi și schimbătorul de viteze. De aceea, primul și cel mai important lucru mi s-a părut că este să alegi o mașină cu cutie automată. Motivul este simplu: vei fi destul de concentrat să conduci pe banda din stânga și să respecți regulile traficului, nu vei mai avea timp să te gândești și cum să schimbi vitezele manual cu mâna stângă. Printre cele mai frecvente greșeli pe care le faci atunci când ești un șofer obișnuit pe partea dreaptă și conduci pe partea stângă se numără folosirea ștergătoarelor în loc de semnalizatoare. Aceasta mi s-a întâmplat și mie. De mai multe ori am curățat parbrizul în loc să semnalizez. Am observat, de asemenea, că atunci când mergi pe autostradă sau pe drumuri rapide, ai tendința să tragi ușor de volan spre stânga. De aceea este important ca mașina să aibă Lane Assist, așa cum avea Suzuki-ul pe care l-am închiriat: sistemul mi-a semnalizat de mai multe ori că încalc banda din partea stângă.

Cine mi-a furat oglinda?

O altă provocare apare la virajele spre stânga: aproape că marginea din stânga a mașinii intră într-un unghi mort, existând un risc mare să agăți bordura. Dacă nu ești atent, această zonă poate fi problematică. Oglinda retrovizoare, de asemenea, este poziționată puțin diferit față de ce suntem obișnuiți, astfel că privirea trebuie să se adapteze și să se concentreze mai mult pe partea stângă a drumului, și nu pe partea dreaptă, cum avem reflexul în mod normal. Mi s-a întâmplat să folosesc mai mult oglinzile laterale, pentru că obișnuit eram să mă uit în oglinda retrovizoare centrală. De asemenea, trebuie să țineți cont de faptul că atunci când intrați într-o intersecție, mașinile vin din partea dreaptă, nu din partea stângă, așa cum suntem obișnuiți. Dacă drumul pe care trebuie să-l faci are prima ieșire la stânga, atunci totul decurge natural, însă dacă vrei să faci dreapta, trebuie să treci de axul drumului, ceea ce poate fi confuz la început. Marea provocare apare în special la sensurile giratorii: aici, mașinile vin din partea dreaptă, iar rotația este în sensul acelor de ceasornic, invers față de cum suntem obișnuiți. Este esențial să știi cum să te poziționezi ca să ieși corect din sensul giratoriu și să folosești semnalizarea corect, care este invers decât ești obișnuit. În teorie, toate acestea par simple și știute, însă momentul în care conduci efectiv necesită o atenție aproape permanentă, ca să nu greșești banda de deplasare. Este ușor să fii tentat să te plasezi pe partea „obișnuită” a drumului, dar asta poate duce la accidente sau blocaje în trafic.

Veterană cu un consum mic

Revenind la mașina pe care am avut ocazia să o testez, Suzuki Swift-ul închiriat avea motorizare de 1,3 litri, versiune MY „veterană” în sensul că avea deja un rulaj respectabil de 153.000 km la bord. Mașina închiriată în Cipru avea unele particularități tehnice: de exemplu, indicatoarele afișau consumul în kilometri pe litru, nu în litri la 100 km, ceea ce a fost o adaptare ușor amuzantă pentru mine. Din fericire, nu afișa mile în loc de kilometri, așa că m-am descurcat fără probleme. Suzuki Swift-ul pe care l-am condus avea cutie automată și două butoane speciale pe schimbător: unul care activa modul Sport, pentru condus mai dinamic și mai agil, și altul care activa modul „Low” sau teren greu, util în condiții de zăpadă sau nisip. Chiar dacă în Cipru nu a fost nevoie de acest mod, prezența lui oferă șoferului siguranță suplimentară și control asupra tracțiunii în cazul în care ar eșua pe un banc de nisip, că de zăpadă nu poate fi vorba. În plus, mașina era echipată cu câteva dotări standard care fac experiența de condus mult mai confortabilă și sigură, chiar și pentru cineva care nu este obișnuit cu volanul pe dreapta: aer condiționat automat care menține temperatura constantă în mașină, indiferent de caniculă sau frig; bluetooth și sistem audio cu ecran tactil, foarte util pentru navigație și apeluri hands-free, chiar dacă era în germană; geamuri electrice și oglinzi reglabile electric - ușurează manevrele, mai ales în orașe cu străzi înguste; airbag-uri frontale și laterale - standard pentru siguranță; control al tracțiunii și ESP - utile mai ales pe drumuri alunecoase sau pentru manevre rapide; computer de bord care afișează consumul mediu, autonomia și informații despre stilul de condus, ce-i drept, era în japoneză, lumini de zi LED și faruri reglabile, servodirecție asistată și Lane Assist - extrem de util pentru a evita abaterea involuntară de la banda corectă. În plus, cruise controlul a fost unul adaptativ, mai rudimentar decât cele folosite la noile mașini, dar și-a făcut bine treaba. Din punctul de vedere al consumului, Suzuki Swift s-a comportat excelent: am parcurs aproximativ 600 km cu un consum mediu de 4,3 litri la 100 km, ceea ce echivalează cu aproximativ 23 km pe litru. Această cifră este impresionantă pentru o mașină automată, suficient de agilă pentru trafic urban și cu performanță acceptabilă pe autostrăzi. Traficul în Cipru, în special în Nicosia, este destul de aglomerat și străzile sunt înguste, așa că eficiența și manevrabilitatea mașinii sunt foarte importante.

Cât costă închirierea

Prețurile pentru închirierea unei mașini sunt și ele relevante pentru o vacanță: am plătit 36 € pentru trei zile, iar asigurarea Full CASCO a costat 32 €. Asigurarea a fost foarte utilă, mai ales pentru că am produs accidental o mică zgârietură la bordură, evident pe partea stângă, evaluată de firma de închirieri la 208 €. Au folosit un program automat special pentru astfel de incidente, așa încât procesul de evaluare și de completare a actelor a durat mai puțin de 10 minute. Benzina a costat între 1,3 € pe litru, mult mai ieftin decât în România. Motorina era chiar mai ieftină, aproximativ 0,9 € pe litru. Firma de asigurări mi-a răspuns pozitiv chiar a doua zi după ce am încărcat online actele. Dar atenție, paguba trebuie plătită atunci când predați mașina și nu se reține din depozitul lăsat inițial, la mine a fost de 700 de euro. Una peste alta, mașina și benzina m-au costat 100 de euro pentru trei zile, dar am blocat pentru câteva zile și aproape 1.000 de euro. De aceea e cel mai indicat să folosiți un card de credit, pentru că banii revin pe el până ca banca să vă solicite să acoperiți suma.

Numere altfel

Un detaliu interesant este că mașinile închiriate în Cipru au plăcuțe de înmatriculare roșii, pentru a diferenția turiștii de localnici, ceea ce ajută la o mai bună gestionare a traficului. În plus, țara este plină de indicatoare care avertizează că traficul se desfășoară pe partea stângă a drumului, ceea ce oferă un ghidaj suplimentar pentru cei care nu sunt obișnuiți cu acest tip de circulație. Cât despre parcare, costă cam 1 euro pe oră în Larnaca, de pildă, iar în Nicosia eu am parcat cu 3,5 euro pentru 8 ore. În concluzie, condusul unei mașini cu volan pe dreapta poate fi inițial dezorientant și provocator, însă cu o cutie automată, cu o atenție sporită la semnalizare și la poziționarea pe drum, și cu dotările potrivite, experiența devine sigură și chiar plăcută. Este o oportunitate excelentă de a explora o țară diferit, cu un plus de aventură și adaptabilitate, transformând o simplă vacanță într-o experiență memorabilă. Totuși, pentru cei care nu se încumetă să închirieze o mașină cu volan pe partea dreaptă, trebuie să știe că în Cipru există un transport public bine pus la punct.

36 de euro pentru 3 zile de închiriere

1,3 euro un litru de benzină în Cipru

4,4 litri/sută consum mediu

Avantaje

te poți deplasa mai bine decât cu autobuzul

poți ajunge acolo unde nu există transport public

o poți închiria direct de la aeroport și o lași tot acolo

Dezavantaje

se conduce un pic altfel

necesită atenție sporită

risc mai mare de accidente

››› Vezi galeria foto ‹‹‹