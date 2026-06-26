Concedieri istorice la Volkswagen: 100.000 de angajați lăsați pe drumuri și 4 uzine închise

Producătorul auto Volkswagen intenționează să elimine 100.000 de locuri de muncă și să închidă fabrici pentru a-și asigura viitorul, potrivit Bloomberg. Directorul executiv al Volkswagen, Oliver Blume, a prezentat planuri de dublare a reducerilor de personal până la 100.000 de locuri de muncă. De asemenea, planurile vizează închiderea a patru fabrici germane. Scopurile sunt reducerea costurilor și creșterea competitivității celui mai mare producător auto din Europa.

Propunerile au fost prezentate în timpul unei ședințe a consiliului de administrație de la începutul săptămânii. Compania care este și proprietarul Porsche și Audi are în prezent aproximativ 657.000 de angajați.

Cel mai mare producător auto ia măsuri deoarece a fost afectat de tarifele americane și de intensificarea concurenței din Europa din partea rivalilor asiatici și europeni. Noua strategie formulată va fi prezentată în mod oficial luna viitoare și va fi urmată de o perioadă complicată de negocieri cu sindicatele și partenerii.



Campania de restructurare implică reducerea costurilor generale cu 11 miliarde de euro până la sfârșitul acestui deceniu.

De asemenea, include închiderea pe termen mediu a patru fabrici germane. Este vorba despre o fabrică Audi din Neckarsulm și de fabrici ale mărcii principale VW din Hanovra, Zwickau și Emden. În plus, se vorbește despre separarea fabricilor de componente.

(sursa: Mediafax)