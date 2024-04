SUV la un preț atrăgător: Cum arată concurentul MG la Duster

Am testat timp de patru zile modelul cu motorizare de 1,5 litri DOHC VTI-tech aspirat, cu patru cilindri, care dezvoltă 106 CP. Un propulsor destul de rar în zilele noastre când turbina e la putere și antrenează cilindree mici cu trei pistoane. MG ZS este un SUV Crossover cu linii în trend. Aș zice chiar mai atrăgătoare decât noua generație Duster care este așteptată în showroom. SUV-ul are 4,3 metri lungime și 1,8 metri lățime fără oglinzi, cam cât noua generație Duster. MG ZS are o grilă puternic conturată și linii sportive. Garda la sol este de 165 mm. Ceea ce îl face apt pentru un ușor traseu off-road, dar nu cu prea multe pretenții pentru că tracțiunea este doar pe puntea față și nu are sisteme electronice care să stimuleze ieșirea de pe asfalt. Farurile au semnătura SAIC corporation și oferă o lumină rece și puternică pe timp de noapte. Șasiul de SUV îi conferă lui ZS o ținută bună pe șosea oferind o perspectivă bună asupra traficului. Nu am avut așteptări exagerate de la MG-ul testat pentru că nu are veleități sportive și nici prețul de vânzare nu justifică dotări de top în materie de tehnologia momentului. Dar, surprinzător, ZS a făcut o figură bună pe traseu. Am mers atât în trafic de București, pe autostradă, pe curbe strânse și drumuri de munte.

Vioaie și ușoară

Motorul aspirat de 1,5 litri oferă 106 CP aducând aminte de propulsoarele de generație mai veche. Cuplul este și el destul de modest, de 140 Nm, dar este suficient pentru a mișca ușor mașina care cântărește 1,2 tone la gol. Motorul aspirat este cuplat o cutie manuală cu cinci trepte, bine etajate, care schimbă bine. Sprintul până la sută se face în 10,9 secunde. Viteza maximă anunțată de producător este de 175 km/h. Am observat însă că nu trebuie să ceri prea mult de la motor după ce ai depășit 130 km/h. De la acest moment, accelerarea se face greoi, dar aceasta este deja viteza maximă legală. Sub limita de 130 km/h, ZS se mișcă rapid și cu ajutorul treptelor inferioare se poate miza pe cuplul maxim, mai ales că acesta este atins la 4.500 Nm. Consumul a fost în limita unui aspirat de 1,5 litri. La drum lung, după aproape 400 km, media a fost undeva la 6,8 litri/100 km. Dacă vorbim doar despre un regim extraurban, atunci consumul scade la 5,6 litri/100 km, aproape de cel comunicat de producător. Cel mai mult, ZS consumă în trafic greu. Într-un București de luni dimineața, indicatorul a arătat 9,8 litri/100 km. Există un sistem de Start-Stop. Am remarcat că funcționează cu ceva delay, însă își face treaba. Toate versiunile MG ZS vin cu trei moduri de setare a servodirecției – Urban, Normal și Dynamic – care sunt concepute pentru a oferi șoferului control complet asupra călătoriei. În timp ce modul „Urban” oferă un răspuns mai ușor și mai rapid la viteze mici și la parcare, modul „Dynamic” este conceput pentru a crește efortul la manevrarea direcției, pentru a oferi un efect de amortizare mai mare și pentru a crește controlul la viteze medii și mari ale automobilului. Modul „Normal” oferă o potrivire excelentă la configurația suspensiei și răspunsul dinamic al automobilului.

Faruri LED

Vorbind despre o mașină de buget, există totuși sisteme pe care le găsim în segmentul automobilelor care depășesc 20.000 de euro. Faruri full-LED care luminează foarte bine. O problemă ar fi la modul în care mașina își gestionează modul de noapte. Acesta este automat activat atunci când se pornesc luminile de întâlnire. Și cum pe drumurile publice din România este obligatorie folosirea acesteia este necesară aprinderea lor tot timpul. În modul de noapte, luminozitatea scade atât pe tableta multimedia, cât și pe afișajul din bord. Dacă o crești, te va deranja pe timp de noapte. Există o supraveghere 360 de grade a automobilului prin intermediul senzorilor. Zonele de posibil impact apar pe tableta centrală grafic, dar și acustic. Pentru zona din spate există o cameră video. La versiunea „Exclusive”, pe care am testat-o și eu, există și sistemul „Blind Spot Monitoring”. Acesta are menirea de a-l avertiza pe șofer în cazul în care vrea să schimbe banda și din spate vine un alt automobil pe care e posibil să nu-l observe în oglindă. Sistemul avertizează atât vizual, cât și sonor.

Spațiu și confort

Interiorul lui MG ZS este spațios. Oferă o experiență de călătorie confortabilă atât pentru șofer, cât și pentru pasageri, cu aproximativ 55 mm spațiu pentru umăr și 80 mm spațiu pentru cap pentru locurile din spate, suplimentar față de media segmentului. Scaunele față sunt încălzite, iar scaunul șoferului reglabil electric la versiunile „Exclusive”. Scaunele, de asemenea, sunt învelite într-o piele sintetică care nu lasă însă corpul să respire bine. Din acest punct de vedere aș fi preferat tapițeria textilă de pe versiunea mai ieftină. Ecran tactil color de 10,1” vine cu Apple CarPlayTM și Android AutoTM. Conexiunea cu cele două softuri se face însă numai prin intermediul unui port usb dedicat. Prin bluetooth, telefonul se conectează doar pentru convorbiri. Tableta are un delay destul de mare astfel că ești tentat să apeși de mai multe ori pe icon. Sistemul de sunet este acceptabil, cu 4 difuzoare, nu e vreo firmă premium, dar se aude bine. Bordul este și el integral digital. Aerul condiționat automat este echipat cu un filtru de particule 2.5, care furnizează aer proaspăt și purificat în cabină conform unui indice de calitate a aerului sănătos. Există un port USB care permite încărcarea rapidă, o priză de 12V și două porturi de încărcare pentru scaunele din spate. Cheia permite deschiderea separată a haionului. Capacitatea generoasă a portbagajului de 448 de litri – plus un portbagaj dublu stratificat– oferă mult spațiu pentru cărucioare, bagaje, echipamente de agrement în aer liber sau cumpărături, în timp ce bicicliștii și pasionații de sporturile de aventură vor beneficia de numeroase compartimente în toată mașina care oferă spațiu suplimentar de depozitare. Prețul, prin Rabla, pleacă de la 15.334 Euro cu TVA în versiunea Excite.

MG a intrat în România anul acesta. Principalul atu al mărcii este raportul calitate-preț

Avantaj

- spațiul interior

- designul exterior

- raportul calitate/preț

Nu mi-a plăcut

- lagul mare al sistemului multimedia

- lipsa de putere la viteze mari

- consumul în regim de trafic aglomerat

Cifre

- 106 cai putere, motorul aspirat de pe ZS

- 10,9 secunde până la sută

- 4,3 metri lungime

