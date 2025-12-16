Ford reduce producția de vehicule electrice

Reorientarea strategică este rezultatul unei cereri mai mici din partea consumatorilor, precum și al unei relaxări a constrângerilor de reglementare impuse de administrația Trump, potrivit grupului Dearborn (Michigan).

În același timp, grupul intenționează să profite de investițiile deja realizate în vehiculele electrice pentru a lansa o ofertă de baterii de stocare portabile pentru industriile non-auto, în special centrele de date, dar și pentru persoane fizice.

„Luăm în considerare piața așa cum este ea astăzi și nu așa cum și-o imaginau oamenii acum cinci ani”, a explicat Andrew Frick, președintele Ford Blue (combustibil și hibrid) și Ford Model e (electric), în timpul unei conferințe de presă.

Ipotezele ambițioase de creștere pentru vehiculele complet electrice, formulate după pandemia de coronavirus de către marii producători occidentali, se materializează lent.

În Statele Unite, rețeaua de încărcare insuficientă și prețul mediu de vânzare mai mare în comparație cu mașinile pe benzină justifică parțial acest ritm mai lent decât se aștepta, chiar dacă vânzările continuă să crească.

