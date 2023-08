Cât de rapid este un M60i

Are 530 de cai putere și este capabil să atingă suta în 4,3 secunde. Chiar dacă are peste 2,3 tone și aproape 5 metri lungime. Sub capotă tronează un motor incredibil, o piesă de inginerie bavareză, care are o capacitate de 4,4 litri V8. Impresionantul propulsor poate să scoată un cuplu de 750 Nm livrabil la toate cele patru roți grație sistemului xDrive. Viteza este limitată electronic la 250 km/h, iar pe vitezometrul digital este inscripționat 260 km/h. Puterea se simte încă de la prima apăsare de buton. Inginerii au avut grijă să tureze în gol motorul pentru a scoate un sunet gutural pe cele patru guri de evacuare pentru ca șoferul să simtă ce herghelie stăpânește. Puterea se simte cel mai bine în modul sport. Trebuie să ții bine volanul atunci când apeși pedala de accelerație. Mai ales dacă o faci brusc. Pentru că sunetul motorului turat se simte și la roată. Cu precizie, mastodontul urmează trasa pe care o dorești și ajungi la sută cât ai clipi. Ceilalți rămân undeva, departe, în urma ta. Dacă frânezi pentru a reduce din viteză, motorul parcă debriazată, lăsând turat V8-ul, timp în care auzi la țeavă sunete care amintesc de gazele nearse de la o motocicletă.

De la Sport, la EcoPro

X6 este un tipic BMW. Trei mașini într-una singură. Avem o sportivă, chiar dacă vorbim despre un gabarit impresionant. Pentru că puterea o ajută în orice moment. Sunt 530 de cai putere pe care trebuie să-i stăpânești responsabil pentru a nu ieși în decor. Când alegi modul sport poți vedea pe display-ul central cât la sută din putere folosești în acel moment. Șoferul poate vedea imaginea în timp real a traseului pe care-l parcurge atunci când își aruncă ochii pe vitezometru, astfel că nu există niciun moment în care să piardă șoseaua de sub atenție. Complementar, pe parbriz se pot proiecta cu laser elemente legate de viteză, turație, navigație augmentată sau multimedia. Atunci când X6 este setat pe modul Sport, suspensia adaptativă se întărește pentru a răspunde cât mai precis manevrelor rapide. Vitezele sunt schimbate automat de cutia în opt trepte, dar poate fi făcută și cu ajutorul padelelor din spatele volanului. Situația se schimbă atunci când mașina este trecută pe modul Comfort. Călătoria devine mai comodă, pentru că suspensia devine mai moale. La fel și direcția. Reacția SUV-ului este mai de executiv, decât de sport. Răspunsul accelerației este mai „moale”. Asta până bagi piciorul în pedală și mașina devine nervoasă și dă ce-i ceri. Există și varianta în care scoți ce poți din puternicul propulsor V8 cu cât mai puțină benzină. Eu am mers peste 530 de km, pe autostradă, trafic infernal de vineri după amiază în București, pe drumuri de munte. În mod Sport, dar mai mult comfort. Consumul a fost de 12,3 litri/100 km.

Impozit mai mic

În ciuda imensei cilindree și a puterii motorului impozitul este mic, foarte mic. Pentru că motorul de 530 de cai putere este asortat cu un mic motor electric de doar 12 cai putere, care este montat în cutia de viteze. Funcționează la 48V și transformă SUV-ul într-un mild-hybrid. Cuplul de 200 Nm se adaugă la cel de 750 Nm rezultat din V8 twinturbo și se traduce printr-o propulsie lină și o eficiență ridicată. Suspensia pneumatică adaptivă funcționează pe cele două punţi, ca și tracțiunea integrală care în tandem cu pachetul xOffroad transformă X6 într-un adevărat cățărător. Asta dacă te lasă inima să bagi o mașină de aproape 150.000 de euro pe coclauri. Dar dacă ai nevoie, mașina poate. În plus, garda la sol este de 216 mm. Prin sistemul xOffroad, computerul adaptează mașina la orice suprafaţă de teren, existând patru moduri offroad predefinite. Asistența oferită șoferului este și ea de top, pe măsura prețului. Pachetul profesional de asistență la rulare include Asistentul extins pentru ambuteiaje pentru autostrăzile cu acces limitat și Asistentul activ de conducere Pro, Controlul activ al vitezei de croazieră cu funcția Stop and go, Asistent activ de menținere a benzii de rulare sau sistem de alertă pentru trafic încrucișat. În plus, există un asistent la faza lungă care are grijă să decupeze atunci când există un alt șofer în trafic fără a-l orbi. Asistentul activ de conducere Pro asigură o autonomie de nivel 2, cu aspirații spre nivelul 3. Adică computerul poate mișca volanul, dar șoferul trebuie să fie prezent în orice moment și să țină mâinile pe volan. E nevoie și de linii bine trasate pe asfalt. Dacă una dintre ele lipsește, computerul nu mai poate asigura trasa corectă și avertizează șoferul prin aprinderea unor leduri pe volan. Asistentul este capabil să oprească și să pornească singur.

Lux și spațiu mare

La interior X6 este pe cât de încăpător, pe atât de luxuriant. Scaunele sport cu suport lombar oferă și funcții de masaj, cu piele și cusături care ies în evidență. Schimbătorul de viteze este din cristal, la fel ca și controlerul iDrive sau butonul de pornire. Sistemul de climatizare este automat și poate acționa independent pe patru zone. Comenzile pentru multimedia se fac prin gesturi, iar Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System este conceput pentru a oferi o experiență sonoră în mașină cu o acuratețe și o autenticitate compatibilă True Sound. Informațiile sunt afișate pe un ecran de 31,24 cm în spatele volanului şi un monitor de control cu diagonala ecranului de 37,85 cm, ambele situate în spatele unei singure suprafeţe de sticlă. Funcţionalitatea touch a monitorului de control a adus o reducere semnificativă a numărului de butoane şi comutatoare în favoarea controlului digital pentru numeroase funcţii. O altă dotare nouă este bara de lumină ambientală cu iluminare de fundal LED extrem de eficientă, integrată sub elementul ornamental din zona pasagerului din faţă. Inscripţia „X6” este adăugată graficii barei luminoase. Printre celelalte puncte de atracţie ale listei de opţiuni se numără noul pachet Comfort cu încălzire prin panou şi o funcţie „termo” pentru suporturile de pahare, trapa panoramică Sky Lounge din sticlă, iluminată de unităţi LED. Portbagajul este de 530 de litri, dar poate ajunge la 1,5 metri cubi. În privința lungimii, este atât de mare încât se poate transforma chiar într-un camper, dacă rabatezi scaunele din spate și suprafața devine perfect plană.

Design agresiv

La exterior, partea frontală este remodelată. Noile blocuri optice au un contur mai subţire cu 35 de milimetri. Elementele pentru lumini de zi în formă de săgeată sunt orientate spre exterior şi servesc şi ca semnalizatoare. Air Curtains verticale şi priza de aer inferioară, completate cu detalii decorative din crom cu efect perlat şi deschideri triunghiulare în zonele exterioare, contribuie, de asemenea, la o alură unică. Elementele sculpturale de ghidare a luminii cu fibră optică pentru stopuri şi noile lumini de frână au acum un contur și mai sportiv. Forma L cunoscută de la alte modele BMW este reflectată pe orizontală, creând un motiv X iluminat constant în cadrul stopurilor. BMW Digital Key Plus le permite clienţilor să blocheze şi să deblocheze mașina prin tehnologia radio cu bandă ultralargă (UWB), cu securitate îmbunătăţită, cu smartphone-uri compatibile care rulează sistemul de operare iOS sau Android. Integrarea optimizată a smartphone-ului, BMW ID personalizat şi un Personal eSIM conceput pentru a funcţiona cu noua tehnologie mobilă 5G sunt alte facilităţi disponibile. Prețul lui X6 în varianta M este de 108.000 de euro cu TVA, iar cu opționale ajunge 147.000 de euro cu TVA.

X6 M60i este un mild-hybrid. Impozitul în București este de 380 de lei, în loc de 7.590 de lei, dacă n-ar fi fost hibrid

CIFRE

12,3 litri/100 km, consumul real

4,3 secunde până la sută

- 530 de cai putere

Avantaje

- extrem de puternic și sportiv

- confort și lux

- tehnologia mild-hybrid

Dezavantaje

- prețul cu opționale

- prea puternic pentru șoselele românești