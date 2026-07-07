Amenzi URIAȘE pentru bucureșteni. Cât plătesc locuitorii Capitalei care hrănesc porumbeii

Polițiștii locali din București anunță controale mai stricte în zonele unde oamenii aruncă pâine sau alte alimente pe trotuare, în parcuri sau în apropierea blocurilor. Măsura vine după numeroase reclamații privind murdăria lăsată de stolurile de porumbei și disconfortul creat locatarilor.

Amenzi de până la 5.000 de lei

Persoanele care nu respectă regulamentele locale și continuă să hrănească porumbeii pot primi amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. În cazul în care situația se repetă după aplicarea primei sancțiuni, valoarea amenzii poate crește.

Pe lângă sancțiunea financiară, cei care lasă hrană pe spațiul public ar putea fi obligați să curețe zona și să îndepărteze resturile aruncate.

Ce spun bucureștenii

În pofida avertismentelor autorităților, unii bucureșteni nu înțeleg disconfortul și pericolul pe care îl provoacă prin hrănirea păsărilor și spun că nu vor renunța la acest obicei. Marina, care hrănește zilnic porumbeii în zona parcului Obor, susține că le oferă alimente rămase de acasă.

„Ce avem pe acasă, decât să le aruncăm. Grâu, pâine, mămăliguță dacă este de pe o zi pe alta. Venim aici și le mănâncă”, a declarat aceasta.

Alți locuitori spun că ar respecta regulile dacă ar exista spații special amenajate pentru hrănirea păsărilor.

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Reclamații din zonele de blocuri

Cele mai multe sesizări provin din cartierele de blocuri, unde locatarii reclamă faptul că unii vecini atrag stoluri de porumbei care murdăresc balcoanele, ferestrele și spațiile comune.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a precizat că scopul autorităților nu este sancționarea iubitorilor de animale, ci menținerea unui echilibru între protejarea păsărilor și respectarea confortului comunității.

„Nu este intenția noastră să-i pedepsim pe cei care ajută animalele de pe domeniul public, dar acest lucru trebuie făcut într-un mod care să nu deranjeze comunitatea”, a transmis edilul.

Pericol pentru sănătate

Specialiștii în sănătate atrag atenția că porumbeii transmit paraziți și agenți patogeni care pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor, mai ales în zonele unde se formează colonii mari.

Pentru a limita prezența păsărilor în anumite spații, proprietarii folosesc diverse metode de descurajare, precum dispozitive reflectorizante sau alte soluții disponibile în magazinele de bricolaj.

Autoritățile recomandă ca hrănirea animalelor să se facă în mod responsabil, fără a afecta curățenia și siguranța spațiilor publice, potrivit observatornews.ro.