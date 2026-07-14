Cum îți protejezi mașina de grindină

Cel mai sigur loc rămâne lângă un perete

Ideal ar fi ca fiecare mașină să aibă parte de o parcare acoperită, fie ea subterană sau un simplu garaj. În realitate însă, foarte puține autoturisme înmatriculate în România beneficiază de acest lux. Când parcarea acoperită nu este o opțiune, cea mai bună alternativă este să oprești mașina cât mai aproape de un perete, de preferat pe partea opusă direcției din care bate vântul. În acest fel, chiar dacă vântul smulge o bucată de acoperiș, aceasta se va deplasa de regulă la câțiva zeci de metri distanță, fără să ajungă peste mașină. În cel mai nefericit caz, riști doar câteva bucăți de tencuială desprinsă, nimic mai mult.

Copacii tineri, aliați neașteptați împotriva grindinei

Deși televiziunile arată frecvent imagini cu mașini zdrobite de copaci căzuți, astfel de cazuri rămân, statistic, puține. De cele mai multe ori, arborii care cedează sunt bătrâni, uscați și netoaletați de ani buni. În schimb, un copac tânăr, cu rădăcini solide și coroană mai puțin bogată, poate oferi o protecție reală împotriva grindinei, mai ales dacă se află într-o zonă ferită de vânt puternic, cum ar fi spatele unui bloc. Practic, frunzișul preia o parte din impactul bucățelelor de gheață, reducând viteza cu care acestea ajung pe caroserie.

Parcurile și intersecțiile, zonele de evitat cu orice preț

Zonele verzi extinse sunt, paradoxal, printre cele mai riscante locuri de parcare pe timp de furtună. Lipsa clădirilor înalte din preajma parcurilor face ca vântul să bată nestingherit, iar crengile uscate, gata oricând să cedeze, pot sparge parbrizele fără avertisment. La fel de periculoase sunt și intersecțiile, care se află de regulă la un nivel mai scăzut decât arterele adiacente și unde sistemele de canalizare, adesea învechite, cedează primele în timpul ploilor torențiale. Un autoturism lăsat într-o intersecție riscă să se trezească, a doua zi, inundat până la nivelul farurilor.

Soluții improvizate, dar eficiente, pentru mașina parcată afară

Atunci când niciuna dintre opțiunile de mai sus nu este posibilă, acoperirea directă a mașinii rămâne cea mai bună soluție.

Prelatele auto, croite special pentru anumite modele, oferă cea mai bună protecție, însă în lipsa acestora pot fi improvizate soluții din covorașele auto, pături groase sau folie cu bule de aer, material folosit de obicei la ambalarea obiectelor fragile. O variantă tot mai populară în rândul șoferilor pasionați de camping este utilizarea saltelelor subțiri din izopren: una se fixează peste parbriz, iar celelalte două se prind cu portierele peste plafon, oferind un amortizor natural în calea grindinei. Este esențial ca aceste materiale să fie fixate solid, iar pietrele sau cărămizile să fie evitate ca metodă de ancorare, întrucât un vânt puternic le poate transforma în proiectile periculoase pentru caroserie.

Ce faci dacă furtuna te prinde la volan

Dacă furtuna izbucnește în timp ce te afli deja pe drum, prioritatea este să găsești rapid un adăpost: o parcare subterană, o benzinărie acoperită sau un pod rutier. Dacă niciuna dintre aceste opțiuni nu este la îndemână, oprește mașina lângă zidul unei clădiri, pe partea ferită de vânt, și rămâi înăuntru. Părăsirea mașinii în timpul căderii grindinei este extrem de periculoasă și poate provoca leziuni serioase, potrivit delcar.