Spring de o stea

Dacia Spring a fost primită cu brațele deschise de români. În doar câteva ore de la deschiderea precomenzilor au exist mii clienți care au fost dispuși să achite o taxă de rezervare. Apoi au așteptat mai bine de jumătate de an să le sosească minunile electrice, și la final de toamnă au fost livrate primele 1.000 de unități, iar norocoșii s-au grăbit să-și facă grupuri pe rețele sociale în care să se laude cu automobilele lor. Au apărut apoi și problemele cu Springurile cele noi. Și nu au fost puține, unele devenind chiar virale. Testul EuroNCAP este cumva lovitura, pentru că știrea a trecut ca un fior rece pentru proprietarii de Dacii electrice. După anunțul făcut de ONG-ul european, au și apărut la vânzare pe internet Springuri nou-nouțe la prețuri reduse. Surprinzător însă este faptul că Spring nu a fost ultima clasată, Zoe a reușit performanța să nu ia nicio stea, după ce ediția din 2013 cucerise maximumul de cinci stele.

Testul EuroNCAP scoate la iveală mare problemă a mașinilor Made in China. Pentru că asta e în esență un Spring, un K-ZE fardat pentru piața europeană. Dar se pare că machiajul nu ține, pentru că nu a fost tocmai bine făcut. Dacia Spring, primul model electric al mărcii de la Mioveni, a primit doar o stea din cinci la cunoscutele teste de siguranță. EuroNCAP critică dur compania pentru că a pus în vânzare o mașină care pune ocupanții în pericol și spune că modul în care s-a comportat mașina în testele de impact este problematic, putând apărea răniri grave. Spring este cel mai „ieftin” model electric de pe piața europeană și costă în România de la 19.100 de euro, iar prin Rabla și Rabla Plus, de la 8.500 de euro. EuroNCAP spune că la impact, comportamentul mașinii este mediocru, iar performanțele tehnologiilor care să ajute evitarea unor accidente sunt modeste. Dacia a obținut 45 de puncte din 100 la siguranța pasagerilor, 56 de puncte la siguranța copiilor și 32 de puncte din 100 la capitolul sisteme de asistență. Cei de la EuroNCAP spun că Dacia a lansat o mașină care merge mult dincolo de conceptul de „frugal engineering”.

Ce a constatat EuroNCAP

Habitaclul Spring a rămas stabil în testul de compensare frontală, dar asta n-a fost suficient. Mai mulți parametri rezultați din senzorii aflați în picioarele manechinelor au fost în valori ridicate, ceea ce indică o protecție slabă, iar structurile din tabloul de bord au prezentat un risc de rănire pentru ocupanți, indiferent dacă au fost copii sau adulți și de pozițiile ocupate, se spune în comunicatul ONG-ului. protecția pieptului manechinului șoferului a fost, de asemenea, evaluată ca slabă, pe baza citirilor compresiei toracice în timpul testului. Bazinul șoferului a fost, de asemenea, prost protejat, forțele apărute depășind valorile recomandate. Analiza decelerației căruciorului de impact în timpul testului și deformarea ulterioară a barierei au arătat că Spring ar putea provoca accidente fatale și pentru alte vehicule din trafic cu care ar intra în coliziune. În testul de barieră rigidă, pe toată lățimea, capul pasagerului din spate a fost serios afectat, iar protecția a fost evaluată drept slabă. Protecția pieptului ambilor ocupanți a fost evaluată ca fiind marginală, pe baza măsurătorilor compresiei. Atât la testul de barieră laterală, cât și la impactul mai sever cu stâlpul lateral, compresia nervurilor a indicat un nivel marginal de protecție a pieptului. Protecția este însă bună în alte zone critice ale corpului. EuroNCAP a mai constatat că Spring nu este echipat cu un airbag central care să protejeze împotriva leziunilor produse între ocupanții mașinii în cazul impacturilor laterale. Testele pe scaunele din față și tetierele au demonstrat o bună protecție împotriva loviturii „de bici” și a rănilor care ar putea apărea în cazul unei coliziuni pe spate. Geometria scaunelor din spate constituie însă un dezavantaj în cazul unui asemenea eveniment. Spring are un sistem avansat eCall care a îndeplinit parțial cerințele EuroNCAP, dar mașina nu are sistem de frânare multicoliziune pentru a preveni impacturile secundare. Scorul a fost penalizat și pentru forțele mari necesare pentru deschiderea ușii după impact. În plus, Spring nu dispune nici de line assist, așa cum se cere în noile evaluări. Totuși, mașina chinezească cu siglă de Mioveni costă de 2,5 ori mai mult decât sora sa KZE care se vinde în China. Prețul a fost justificat tocmai prin necesitatea integrării unor sisteme de siguranță, care însă se dovedesc destul de ineficiente.

Ce a făcut Zoe

Surprinzător, Dacia Spring nu este ultima clasată. Sora de trust Renault Zoe a reușit „performanța” de a nu obține nicio stea. Noul Renault Zoe testat de EuroNCAP a obținut 43% la „protecția adulților”, 52% la „protecția copiilor”, 41% la „protecția participanților vulnerabili la trafic” și 14% la „Sistemele de siguranță activă”. Compartimentul pentru pasageri al lui Zoe a rămas stabil în testul de compensare frontală. Valorile senzorilor dispuși pe manechinul pasagerului au fost ridicate, în comparație cu limitele recomandate. Aceasta, combinată cu penalitatea suportată pentru structurile din tabloul de bord care ar putea fi pericol pentru ocupanți, a condus la un scor total slab. Protecția pieptului șoferului a fost evaluată ca ineficientă, se arată în comunicatul EuroNCAP. Deși ajunge să coste 30.000 de euro, Zoe nu are nici un sistem eCall avansat, nici frânare multicoliziune pentru a preveni impacturile secundare.

Surpriza Fiat

Spre deosebire de cele două produse Renault, alte electrice din aceeași clasă supermini au ieșit foarte bine din teste. Fiat 500 a obținut patru stele EuroNCAP. Pentru că a reușit să adune 76 de puncte din 100 la siguranța pasagerilor, 80 de puncte la siguranța copiilor, 67 de puncte la protecția pietonilor și 67 de puncte din 100 la capitolul sisteme de asistență. Și vorbim despre o mașină care costă 16.500 de euro prin programul Rabla plus combinat cu Rabla, sub Zoe, dar peste Spring. Habitaclul lui 500e a rămas stabil în testul de compensare frontală și a asigurat o bună protecție a genunchilor și femurală atât a șoferului, cât și a pasagerului. Pe partea șoferului, unele structuri din tabloul de bord au fost considerate a fi potențial mai agresive, dacă genunchii ocupanților ar lovi într-o locație ușor diferită, dar protecția a fost evaluată ca fiind adecvată. Atât la testul de barieră laterală, cât și la impactul mai sever cu stâlpul lateral, protecția tuturor regiunilor critice ale corpului a fost bună și 500e a reușit să atingă cele patru stele. Scorul bun scos de 500e a fost obținut chiar dacă nu are un eCall avansat și niciun sistem de prevenire a impacturilor secundare.

− 45% la siguranța pasagerilor a obținut Spring

− 56% la siguranța copiilor a obținut Spring

− 32% la sisteme de asistență a obținut Spring

Spring costă de 2,5 ori mai mult decât geamăna sa denumită K-ZE și care se vinde în China

Avantaje

− ieftină cu subvenția Rabla Plus

− electrică

Dezavantaje

− siguranță slabă după criteriile din 2021

− autonomie mică