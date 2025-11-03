Bitcoin suferă prima pierdere în octombrie din ultimii șapte ani

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   22:15
Criptomoneda Bitcoin a suferit prima pierdere în luna octombrie din ultimii șapte ani. Traderii sunt neliniștiți deoarece din punct de vedere statistic octombrie este una dintre cele mai bune luni ale anului pentru evoluția criptomonedei.

Datele Coinglass arată că Bitcoin a încheiat luna octombrie în scădere cu 3,69%. Deși nu este o scădere foarte mare, evoluția îi îngrijorează pe specialiști. Din punct de vedere statistic, octombrie este una dintre cele mai bune luni ale anului, cea mai mare criptomonedă din lume crescând în medie cu 20%. De altfel, experții estimau că fenomenul se va repeta și în 2025.

Bitcoin nu a înregistrat o pierdere în octombrie în ultimii șapte ani și este doar a treia oară din 2013 când se întâmplă acest lucru. Acum, experții încearcă să prevadă care va fi evoluția criptomonedei pe termen scurt. Analistul Nic Puckrin a declarat pentru Sky News că în noiembrie piața ar putea să meargă în ambele direcții.

După ce a suferit o pierdere de 12,9% în octombrie 2014, Bitcoin și-a revenit puternic în luna următoare având o creștere cu 12,8%. În 2018 după o scădere de 3,8% în octombrie a urmat o altă scădere de 36,5% în noiembrie.

(sursa: Mediafax)

 

