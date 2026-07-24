UE împotriva TikTok: Comisia Europeană amenință cu amenzi uriașe dacă platforma nu protejează copiii

Comisia Europeană a lansat noi acuzații la adresa TikTok, susținând că platforma nu asigură un nivel suficient de protecție pentru copii și adolescenți, iar anumite setări de funcționare ale aplicației îi pot expune pe minori la hărțuire online și la interacțiuni cu persoane rău intenționate.

UE investighează TikTok

Executivul comunitar a anunțat vineri concluziile preliminare ale unei investigații privind respectarea de către TikTok, companie deținută de ByteDance, a prevederilor din cadrul Legii privind serviciile digitale (DSA), regulamentul european care impune marilor platforme online obligații suplimentare privind combaterea conținutului ilegal și reducerea riscurilor pentru utilizatori.

Potrivit Comisiei Europene, anumite elemente de design și configurare ale platformei nu ar oferi protecția necesară utilizatorilor minori. Bruxelles-ul susține că setările implicite ale conturilor permit situații în care conținutul publicat de copii poate deveni accesibil unui public larg, crescând riscul de hărțuire cibernetică sau de contact cu persoane cu intenții abuzive.

Comisia atrage atenția și asupra conturilor setate ca private, despre care afirmă că nu oferă o protecție completă. Acestea pot fi identificate prin listele de urmăritori și de conturi urmărite ale altor utilizatori, inclusiv de persoane care nu dețin un cont pe platformă.

În acest context, autoritățile europene consideră că TikTok ar trebui să ajusteze setările implicite pentru utilizatorii minori, astfel încât materialele publicate de aceștia să fie vizibile doar persoanelor acceptate de ei.

Investigația reprezintă a patra procedură majoră deschisă împotriva TikTok de Comisia Europeană în ultimii doi ani, în baza DSA. Regulamentul european oferă autorităților competențe sporite pentru a verifica modul în care platformele foarte mari gestionează riscurile asociate utilizării serviciilor lor.

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Ce spune TikTok

TikTok a transmis că va analiza concluziile preliminare ale Comisiei și că va continua colaborarea cu autoritățile europene. Compania susține că adolescenții beneficiază deja de numeroase măsuri de siguranță și confidențialitate încă de la crearea contului.

„Conturile adolescenților de pe TikTok au peste 50 de funcții prestabilite de confidențialitate și siguranță, informate de experți, din momentul în care aceștia își creează un cont”, a precizat compania.

Reprezentanții platformei au subliniat că utilizatorii cu vârsta sub 18 ani au conturi private în mod implicit iaradolescenții mai tineri nu au acces la mesageria directă, iar materialele lor nu sunt eligibile pentru distribuirea în fluxul „For You”.

În etapa următoare, TikTok are dreptul să consulte documentele Comisiei Europene și să își prezinte argumentele înainte de adoptarea unei decizii finale.

Amendă uriașă

Dacă acuzațiile vor fi confirmate, platforma ar putea primi o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală, conform prevederilor Legii privind serviciile digitale.