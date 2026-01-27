Tronsonul de autostrada Suceava – Siret va fi construit în regim de drum expres

Această reproiectare a fost necesară pentru a putea include finanațre tronsonului prin Programul Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE) al UE prin intermediul cărui România va primi credite de 16 miliarde de euro cu dobânzi mici.

Odată cu această modificare, costurile investiției pentru Drum Expres Suceava – Siret vor fi de 6.154.641.364 lei, potrivit Ministerul Transporturilor.

Aceste reduceri se încadrează în principiul de optimizare a costurilor, condiție esențială pentru eligibilitatea finanțării prin instrumentul SAFE.

Totodată, ca efect al scăderii valorii investiției, Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE) a crescut semnificativ, de la 3,08% la 6,35%, îmbunătățind sustenabilitatea proiectului.

Costurile de reproiectare rezultate din convertirea sectorului din autostradă în drum expres, la etapa de Studiu de Fezabilitate, sunt în valoare de 185.652 lei fără TVA, sumă inclusă în prețul contractului.

Soluția de drum expres între Suceava și Siret reprezintă, în prezent, singura variantă fezabilă și finanțabilă, iar procesul de reproiectare a fost realizat cu încadrarea în prevederile contractuale.