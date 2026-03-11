Ora când pot fi cumpărate cele mai ieftine bilete de avion

Un expert în călătorii din SUA susține că persoanele care se trezesc pe parcursul nopții pentru a achiziționa online un bilet de avion ar putea face o bună afacere, potrivit Express. Jamie Fraser, expert la Wild Packs, a împărtășit sfaturile sale cu privire la cel mai bun moment pentru a rezerva zboruri. El spune că cel mai bun moment pentru a rezerva zboruri este de obicei între orele 4:00 și 5:00. Asta deoarece atunci foarte puțini oameni caută bilete, iar sistemele online ale companiilor aeriene s-au resetat peste noapte.

Mulți călători se concentrează pe ziua săptămânii în care rezervă zboruri. Totuși, experții spun că ora la care se face rezervarea ar putea avea un impact mai mare asupra prețului. Conform cercetărilor, cel mai scump moment pentru a rezerva zboruri este între orele 9:00 și 10:00. Atunci cererea crește brusc, deoarece oamenii încep să caute vacanțe cu cafeaua în față sau în prima parte a programului de la birou.

Jamie Fraser mai spune că și căutările de bilete seara târziu pot aduce economii la buget. Rezervarea între orele 20:00 și 22:00 poate fi cu aproximativ 5% mai ieftină decât căutarea în timpul orelor de vârf ale dimineții.

„Majoritatea oamenilor caută zboruri dimineața devreme, în timp ce beau cafea, dar exact atunci toți ceilalți fac același lucru. Când sistemele companiilor aeriene văd acea creștere bruscă a cererii, prețurile pot crește rapid. Cel mai ieftin moment pentru a rezerva este de obicei în primele ore ale dimineții, în jurul orei 4.00 sau 5.00 dimineața, când mult mai puțini oameni caută și sistemele de prețuri ale companiilor aeriene s-au resetat peste noapte. Dacă nu sunteți dispus să setați o alarmă la 4 dimineața, următoarea cea mai bună opțiune este seara târziu. Rezervarea între orele 20:00 și 22:00 poate economisi totuși aproximativ 5% în comparație cu acea fereastră aglomerată de dimineață”, a explicat expertul.

Un alt sfat este combinarea unei zile liniștite cu o oră de rezervare „ciudată”. Deși marțea și duminica sunt adesea considerate ca zile bune pentru a găsi oferte, cele mai mari economii apar adesea atunci când călătorii combină o zi de rezervare mai puțin populară cu o oră de rezervare în afara orelor de vârf.

Totodată, expertul recomandă setarea unor alerte de preț în locul unor verificări periodice. În plus, la zborurile pe distanțe lungi trebuie să fie luată în considerare și ziua plecării. Pentru călătoriile internaționale, cele mai bune prețuri ale biletelor de avion se găsesc adesea cu aproximativ 13 până la 21 de zile înainte de plecare.

(sursa: Mediafax)