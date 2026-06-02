Moarte șocantă la 44 de ani. Starul din Twin Peaks și Alice Through the Looking Glass, omagiat de fani și colegi

Doliu în lumea filmului: actorul din Twin Peaks și Disney, Owain Rhys Davies, a murit subit la doar 44 de ani

Actorul galez Owain Rhys Davies, cunoscut publicului internațional pentru aparițiile sale în serialul „Twin Peaks: The Return” și în producția Disney „Alice Through the Looking Glass”, a încetat din viață la vârsta de doar 44 de ani. Vestea tragică a fost confirmată de familia sa și a provocat un val de emoție în rândul fanilor, colegilor și apropiaților care l-au cunoscut de-a lungul carierei sale, potrivit Daily Star.

Familia anunță moartea neașteptată a actorului

Anunțul a fost făcut de fratele actorului, Rhodri Davies, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Acesta a transmis că decesul lui Owain Rhys Davies a fost unul neașteptat și că există încă întrebări fără răspuns cu privire la circumstanțele exacte ale morții sale.

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, familia consideră că actorul a murit brusc, din cauze naturale și în liniște.

„Cu profundă tristețe, eu și tatăl meu împărtășim vestea că fratele meu, Owain, a murit. Această veste va veni ca un șoc pentru mulți oameni. Deși există încă întrebări fără răspuns privind circumstanțele decesului său, înțelegerea noastră actuală este că Owain a murit brusc, natural și în pace”, a transmis Rhodri Davies.

Un artist iubit de colegi și admirat de public

Mesajele de condoleanțe au început să curgă imediat după anunțul familiei, demonstrând impactul pe care actorul l-a avut asupra celor din jur. Fratele său a subliniat că generozitatea, prietenia și căldura umană a lui Owain Rhys Davies au lăsat o amprentă puternică asupra tuturor celor care l-au cunoscut.

„Amploarea iubirii, prieteniei și generozității lui Owain a fost uriașă. Mesajele primite în ultimele zile ne-au emoționat profund și reprezintă o dovadă a impactului pe care l-a avut asupra atât de multor vieți”, a mai spus acesta.

Familia actorului a transmis, de asemenea, un mesaj emoționant în care a evidențiat relațiile apropiate pe care acesta le-a construit de-a lungul vieții.

Owain Rhys Davies și-a construit o familie dincolo de legăturile de sânge

Potrivit familiei, actorul a fost suficient de norocos încât să aibă mai multe „familii” de-a lungul vieții sale. Pe lângă rudele apropiate, acesta a legat relații extrem de puternice cu prieteni, colegi și persoane dragi care au devenit parte din cercul său apropiat.

„Owain a fost suficient de norocos să aibă mai mult de o familie. Pe lângă cea biologică, a construit legături extraordinare, asemănătoare celor de familie, cu mulți dintre prietenii și colegii săi apropiați. Suntem mândri că, deși a fost fratele meu, el a fost și un frate pentru atât de mulți alți oameni”, a transmis familia.

Rudele au cerut discreție și respectarea vieții private în această perioadă dificilă, precizând că vor oferi mai multe informații atunci când vor fi stabilite detaliile privind ceremonia de rămas-bun.

O carieră impresionantă în televiziune și pe scena teatrului

Născut în Cardiff, Owain Rhys Davies și-a construit o carieră solidă atât în televiziune, cât și în teatru. Publicul internațional l-a remarcat în special pentru interpretarea agentului Wilson din „Twin Peaks: The Return”, continuarea celebrului serial creat de David Lynch.

Actorul a apărut și în filmul Disney „Alice Through the Looking Glass”, consolidându-și astfel prezența pe scena producțiilor internaționale.

Pe lângă activitatea din fața camerelor de filmat, Owain Rhys Davies a avut un parcurs remarcabil și pe scenă. A jucat în numeroase producții de succes din West End, printre care „Mamma Mia!”, „The Wizard of Oz”, „By Jeeves” și „A Funny Thing Happened on the Way to the Forum”, montată la prestigiosul Royal National Theatre.