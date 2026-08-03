Bolojan anunță măsuri fără precedent: Dacia și Ford opresc producția, iar românii sunt chemați să reducă urgent consumul de energie

Seceta de pe Dunăre, cauza principală a crizei

Situația a fost declanșată de scăderea severă a debitului Dunării, esențial pentru sistemul de răcire al centralei nucleare. Potrivit premierului Ilie Bolojan, țara se confruntă cu „o criză energetică la nivel regional", generată de secetă, debitele de pe Dunăre fiind cele mai scăzute din ultimii 40 de ani. Oficialul a precizat că țara a ajuns deja la aproximativ 1.450 de metri cubi pe secundă, cu o tendință clară de scădere, iar în a doua parte a săptămânii nivelul ar putea coborî spre 1.400 de metri cubi pe secundă.

Oprirea reactoarelor de la Cernavodă reduce temporar capacitatea de producție a României cu aproximativ 1.400 MW, cele două unități asigurând în mod normal circa 20% din energia electrică a țării. La această pierdere se adaugă și limitarea capacităților hidroelectrice — doar la Porțile de Fier producția a scăzut cu aproape 2.000 de megawați, ceea ce a dus, potrivit premierului, la un deficit regional de peste 4.000 de megawați.

Ore critice seara, între 19:00 și 23:00

Bolojan a explicat că presiunea cea mai mare asupra sistemului apare seara, când consumul depășește 7.000 de megawați, iar deficitul este acoperit prin importuri. Pentru a stabiliza rețeaua, autoritățile au pornit la capacitate maximă toate centralele pe gaz din marile orașe și producția de energie fotovoltaică.

Un obiectiv esențial rămâne menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă, care oferă zilnic peste 650 de megawați de stabilitate sistemului. Premierul a avertizat însă că funcționarea reactorului depinde de nivelul apei din sistemul de răcire, iar în următoarele trei-patru zile există o probabilitate reală ca aceasta să fie afectată. Începând de marți seara, autoritățile vor scufunda barje pentru a redirecționa debitul pe brațul Dunării Vechi și a crește astfel cantitatea de apă disponibilă la Cernavodă.

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Dacia și Ford, printre primele companii care opresc producția

Guvernul a convenit cu principalii consumatori industriali reducerea voluntară a consumului. Bolojan a precizat că uzinele Dacia și Ford și-au oprit deja producția, măsură valabilă până pe 19 august, ceea ce înseamnă o scădere a consumului cu 200 de megawați, urmând ca și alte companii să adopte măsuri similare. Potrivit premierului, efectele reducerii voluntare se văd deja: dimineața de luni a înregistrat un consum cu 200 de megawați mai mic față de alte ore ale zilei.

„Despre reducerea voluntară a consumului de electricitate: Fac un apel către cetățeni, companii, autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumului. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care în aceste zile au luat deja aceste măsuri, și se văd efectele în reducerea consumului. Față de alte ore ale zilei, în această dimineață am avut consum cu 200 de megawați mai scăzut”, a declarat Bolojan.

Ministerul Energiei a convocat aproximativ 80 de mari consumatori industriali pentru identificarea unor soluții de reducere a consumului în orele de vârf. Dacă măsurile voluntare nu vor fi suficiente, Guvernul pregătește o hotărâre pentru un mecanism de plafonare: marile companii ar urma să primească, cu o notificare de 24 de ore înainte, un nivel maxim de consum impus.

„Am convenit cu principalii consumatori că fiecare dintre ei vor lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumului. O parte din companii au intrat în mentenanță, în reparații. Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită, până pe 19 august, ceea ce înseamnă o reducere a consumului cu 200 de megawați. Urmează și alții”. a mai punctat premierul.

Guvernul pregătește un mecanism de limitare a consumului de energie pentru marii consumatori

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Guvernul pregătește noi măsuri în contextul stării de alertă din Energie. Executivul pregătește o hotărâre de guvern care va permite implementarea unui mecanism de limitare a consumului de energie electrică.

„În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară. Asta înseamnă că, cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit, în funcție de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are Sistemul Energetic Național”, a declarat Ilie Bolojan, luni, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit acestuia, mecanismul este deja prevăzut de legislația în vigoare și poate fi pus în aplicare prin Dispecerul Energetic Național din cadrul Transelectrica.

Premierul interimar a subliniat că măsura are caracter preventiv și reprezintă o soluție de rezervă, care va fi utilizată doar dacă situația din sistemul energetic o va impune.

„Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate dacă va fi nevoie în zilele următoare”, mai spune liderul de la Palatul Victoria.

Importuri de energie din Ucraina și Republica Moldova

Pentru a compensa deficitul, România a apelat la importuri de electricitate, inclusiv din Ucraina, în condiții de piață. Compania Nuclearelectrica a cumpărat energie din Ucraina cu sprijinul Energocom, din Republica Moldova, după oprirea Unității 1 de la Cernavodă.

Nuclearelectrica a anunțat luni că achiziționează energie electrică din Ucraina, cu sprijinul Energocom, furnizorul de stat al Republicii Moldova. Măsura are rolul de a limita efectele asupra pieței românești de energie, subliniază compania.

„Nuclearelectrica achiziționează energie din Ucraina, achiziție realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia importată va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unității 1 CNE Cernavodă și, implicit, pentru scăderea impactului acestei lipse asupra pieței românești de energie”, a anunțat compania.

Nuclearelectrica a precizat că parteneriatul cu Energocom nu este unul nou, întrucât cele două entități au un Memorandum de Înțelegere semnat în 2023, gândit tocmai pentru situații de acest tip.

„Situatia actuală dificilă în Romania și la nivel regional, cauzată de nivelul extrem de secetă al fluviului Dunărea, necesită parteneriate de lungă durată și relații comerciale solide care să permită sprijinul reciproc și menținerea stabilității Sistemului Energetic Național”, a mai spus compania.

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Forțele Navale, mobilizate pentru salvarea centralei

Guvernul a mobilizat inclusiv Forțele Navale pentru operațiunile de deviere a unui braț al Dunării, menite să asigure debitul necesar sistemelor de răcire de la Cernavodă, în condițiile în care nivelul fluviului a atins valori critice.

Bucureștiul se pregătește pentru scenarii de criză

Primarul general Ciprian Ciucu i-a convocat luni pe șefii companiilor municipale mari consumatoare de energie — STB, Termoenergetica și Compania Municipală Iluminat Public — pentru a analiza măsurile posibile pe perioada stării de alertă energetică, inclusiv folosirea generatoarelor pentru activități esențiale.

„Deocamdată nu se ia în calcul să se dispună oprirea sau încetinirea circulației trenurilor sau a metroului din București”, a mai spus Bolojan.

Stare de alertă la nivel național pentru luna august

Guvernul a declarat stare de alertă energetică la nivel național pentru toată luna august. Autoritățile analizează, în paralel, soluții pe termen lung pentru creșterea rezilienței sistemului, inclusiv investiții în capacități noi de producție și în stocarea energiei.

Prognoza pentru Dunăre rămâne îngrijorătoare

Datele Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arată că debitul Dunării la Baziaș a ajuns la 1.500 de metri cubi pe secundă, mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s. Hidrologii estimează că, în intervalul 3-10 august, debitul va continua să scadă, putând ajunge la 1.350 mc/s. Potrivit premierului Ilie Bolojan, „estimările pentru secțiunea Cernavodă au un caracter orientativ, deoarece sunt influențate de lucrările aflate în desfășurare în zona confluenței Dunării cu brațul Bala", intervenții care ar putea reduce scăderea nivelului apei în zona centralei nucleare. În aval de Porțile de Fier, debitele au fost în ușoară scădere pe sectorul Gruia–Călărași și relativ staționare între Cernavodă și Tulcea, iar prognoza pentru zilele următoare indică o scădere generală a debitelor pe sectorul românesc al fluviului.