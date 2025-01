Bucureștiul prietenos și dezvoltat sustenabil, o realitate azi

Victor Căpitanu, cofondator One United Properties: „Noi am reușit în 10 ani să construim unul din cele mai valoroase brand-uri din România. Am zis să creăm niște dezvoltări care să schimbe modul în care a fost dezvoltat Bucureștiul. Am fost primii care au avut curajul să facă aceste dezvoltări mixte care conțin și clădiri de birouri și apartamente și zonă comercială. Sunt mult mai benefice pentru dezvoltarea unui oraș pentru că centralizează multe facilități în același loc, reduc traficul.”

Azi, One United Properties are 12 dezvoltări în construcție, majoritatea în București, care cuprind peste 4000 de apartamente, și un portofoliu de birouri cu o suprafață închiriabilă brută de 116.700 metri pătrați. Li se adaugă peste 26.000 metri pătrați de spații comerciale și 46.000 metri pătrați de clădiri istorice aflate în proces de restaurare

Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties: „Noi suntem avocații dezvoltării în București pentru că ai nevoie de un oraș de 15 minute, ai nevoie de un transport alternativ. Dacă stai aproape, poți să mergi cu bicicleta la birou, poți să mergi cu bicicleta la cumpărături sau cu trotineta.”

Andrei si Victor și-au luat ca misiune regenerarea urbană, prin două direcții: restaurarea clădirilor istorice și transfomarea platformelor industriale din răni urbane și zone dezolante, abandonate, în părți vii ale comunității. De asemenea, sustenabilitatea e esențială pentru Victor si Andrei și se regăsește nu doar în ferestrele inundate de lumină și izolarea clădirilor.

Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties: „Elementul diferențiator al lui One este faptul că folosește aceste pompe de căldură pentru încălzire și apă caldă și pentru răcire.Ştim foarte bine că un apartament generează noxe la fel de mult ca o mașină în timpul unui an datorită apei calde și încălzirii. Și în felul ăsta, practic, reduci foarte mult amprenta de carbon a unei clădiri într-o zonă urbană.”

Listarea la Bursa de Valori București în 2021 a adus companiei trei creșteri de capital consecutive și rapide.

Victor Căpitanu, cofondator One United Properties: „Practic am ridicat, în trei ani jumate, cam 173 de milioane de euro. Capital ridicat integral în companie, adică nu au fost exituri, nu au fost bani luați acasă, toți banii au fost investiți în companie pentru creșterea companiei. Și toți banii s-au dus în dezvoltarea orașului București.”

Planurile sunt mari pentru Andrei și Victor. Vor să dezvolte în continuare Bucureștiul pe verticală, dar și să investească într-o direcție nouă: premium affordable. Să ofere șansa unui lux moderat și bucureştenilor care aspiră să trăiască mai frumos, să se trezească învăluiți de lumină într-o capitală mai prietenoasă cu locuitorii săi.

Victor Căpitanu, cofondator One United Properties: „Bucureștiul, ca nivel de trai, este unul din cele mai bune locuri în care poți lucra în Europa și, de ce nu, și în lume.”

Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties: „Fiecare piesă pe care o adăugăm în puzzle-ul ăsta considerăm că este o schimbare. Ieșim din acest gri pe care îl vedem cu toții în fiecare zi, practic e ca o rază de lumină nouă.”