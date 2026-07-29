Bulgarii vin cu noi strategii pentru a atrage turiști români: concerte cu intrarea gratuită, la hotel

Noua modă a organizării de evenimente vine după ce litoralul românesc a început să atragă turiști mai ales la concerte, succesul Nibiru fiind un foarte bun exemplu pentru cei care fac strategiile în țara vecină. Anul acesta, litoralul românesc s-a salvat mai ales datorită evenimentelor organizate în stațiunile turistice, iar publicul e acum atras și spre litoralul bulgăresc.

Sute de turiști din România sunt așteptați pe litoralul bulgăresc, în următoarele zile, iar hotelierii au început să organizeze evenimente speciale pentru acest public. În premieră, un hotel din stațiunea Nisipurile de Aur își invită oaspeții la un concert care va fi susținut de Anna Lesko, în weekendul care urmează, pe 31 iulie, cu intrare gratuită pentru toți cei cazați la Prestige.

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Deși stațiunea este cea mai intens frecventată de turiștii români, iar de peste 5 ani, hotelul este pe primul loc în preferințele turiștilor români, conform datelor furnizate de agențiile de turism, organizatorii s-au gândit să aducă și ceva în plus, începând din acest an, pentru a se asigura că își păstrează clienții români.

Succesul hotelului vine din faptul că în ofertele anuale apare de fiecare dată ca având cel mai mic preț, la ofertele de pachete turistice de 4 stele all inclusive, astfel încât raportul calitate-preț îi asigură prima poziție și în alegerile făcute de turiștii din România. Cu un concept „family friendly” și o atenție sporită la a veni în întâmpinarea nevoilor și dorințelor clienților, hotelierii ar putea să nu mai facă eforturi suplimentare pentru fidelizarea publicului și atragerea unor noi clienți, dar în Bulgaria nu se adoptă această atitudine bazată pe inerție, specifică mai ales hotelierilor români care se plâng de lipsa turiștilor, fără să încerce o adaptare a ofertelor și noi strategii.

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Program complet de distracție

Hotelul Prestige a devenit, în urma investițiilor, un lanț hotelier la Nisipurile de Aur, urmând să deschidă cel de-al treilea hotel al grupului Prestige Club Hotels, iar în parteneriat cu agenția românească IRI Travel, principalul touroperator român specializat pe destinația Bulgaria, a deschis și seria de evenimente organizate pentru turiștii din România, primul concert urmând să fie completat de un Pool Party organizat la Prestige Hotel and Aquapark Club.

„Evenimentul marchează și un moment important pentru grupul hotelier Prestige, care își consolidează poziția pe piața turistică prin deschiderea celui de-al treilea hotel din stațiune, transformându-se astfel într-un adevărat lanț hotelier dedicat vacanțelor All Inclusive și familiilor cu copii. Anna Lesko este vedeta verii la Prestige Hotels. Programul va include concertul, cocktailuri și băuturi răcoritoare, muzică și entertainment, într-o atmosferă de vacanță și petrecere la piscină, până târziu în noapte, cu accesul gratuit pentru turiștii cazați la Prestige Hotel & Aquapark, Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club și Prestige Grand Hotel & Aquapark”, spun reprezentanții hotelurilor care au observat că turiștii își doresc din ce în ce mai mult experiențe complete, nu doar servicii de cazare.

Calendar de evenimente pentru anul următor

De altfel, grupul hotelier și-a făcut și un calendar de evenimente pentru următoarea perioadă, oferta completă urmând să vină pentru anul viitor, cu divertisment, muzică și evenimente care să lase amintiri memorabile.

„Împreună cu partenerii noștri de la Prestige Hotels, ne propunem să dezvoltăm în fiecare sezon un calendar tot mai bogat de concerte, spectacole și evenimente speciale dedicate turiștilor, în special celor români, care reprezintă una dintre cele mai importante piețe pentru litoralul bulgăresc. Concertul Anna Lesko este doar începutul. Ne dorim să aducem la Nisipurile de Aur tot mai mulți artiști români și internaționali, transformând vacanța într-o experiență completă pentru întreaga familie. Faptul că Prestige este de trei ani consecutiv cel mai bine vândut complex hotelier din Nisipurile de Aur pe piața românească demonstrează că turiștii apreciază investițiile constante în servicii, facilități și divertisment”, a explicat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Atragerea grupului-țintă vizat

Alături de Prestige Hotel & Aquapark și Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club, noua unitate adaugă ofertei peste 500 de camere și apartamente destinate în special familiilor și turiștilor care caută servicii all inclusive moderne. Prestige Hotels s-a dezvoltat în ultimii ani într-unul dintre cele mai apreciate branduri turistice din Nisipurile de Aur, fiind recunoscut pentru aquapark-urile proprii, facilitățile pentru copii, zonele SPA, programele de animație și serviciile adaptate pieței internaționale, iar românii sunt printre cei mai importanți oaspeți ai grupului hotelier din Bulgaria, pe lângă cei din Israel, Ucraina, Polonia, Marea Britanie, Germania și Republica Moldova.

Cu strategii făcute pentru atragerea grupului-țintă vizat, în ultimii ani, grupul hotelier a înregistrat o creștere constantă a numărului de turiști din România, pe fondul interesului tot mai mare pentru vacanțele all inclusive din Bulgaria. De asemenea, sezonul 2026 aduce o prezență semnificativă a turiștilor din Ucraina și Israel, piețe care continuă să genereze cerere importantă pentru litoralul bulgăresc.

Conform datelor furnizate de hotelierul bulgar, 80% dintre turiștii complexului sunt români, urmați de israelieni (10%), ucraineni (5%) și bulgari (5%), anul acesta, iar grupul își face strategiile anuale astfel încât să-și consolideze poziția printre cele mai dinamice lanțuri hoteliere de pe litoralul bulgăresc.