Cine umflă prețul laptelui? Cum ajunge de 7 ori mai scump pe mesele românilor

Cât costă laptele la poarta fermei?

La poarta fermei, prețul unui litru de lapte a scăzut recent până la 1,70 lei, deși costul de producție este semnificativ mai mare. Fermierii sunt forțați să vândă în pierdere din cauza presiunii pieței și a imposibilității de a opri producția.

„Fermierii nu au scăzut preţul de bunăvoie. Vaca produce lapte în fiecare zi, nu poți să-i pui stop, nu poți sa-i puii dop și atunci sunt obligați să miște laptele pe care ei îl produc”, explică Mădălina Cocan, procesator de lactate, pentru observatornews.ro.

Care este prețul laptelui la raft?

În magazine laptele se vinde între 8 și 10 lei pe litru. Deși materia primă s-a ieftinit cu aproape 30% în ultima perioadă, consumatorii nu au resimțit această reducere. Datele oficiale arată chiar o creștere a prețurilor la raft cu aproximativ 11% în ultimul an.

De ce laptele se vinde scump?

Pe traseul de la fermă la consumator, laptele trece prin mai multe etape care adaugă costuri: colectare, transport, analize, procesare, pasteurizare, depozitare și distribuție.

Reprezentanții procesatorilor susțin că aceste operațiuni implică cheltuieli semnificative, în special cu energia și logistica, ceea ce duce la dublarea prețului încă din faza de procesare.

Disputa privind profiturile este însă departe de a fi tranșată. Fermierii acuză procesatorii și retailerii că exercită presiuni asupra prețului laptelui crud iar adaosurile comerciale sunt prea mari. La rândul lor, procesatorii resping aceste acuzații și susțin că se adaptează la condițiile pieței și la oportunitățile de achiziții mai ieftine.

O altă verigă importantă în lanț este reprezentată de marile magazine. Potrivit fermierilor, diferențele de preț se explică în mare parte prin adaosurile comerciale practicate de retaileri, mai ales în cazul brandurilor cunoscute. În schimb, produsele marcă proprie au, de regulă, prețuri mai mici, datorită unor adaosuri reduse.

Retailerii susțin că oferă o gamă variată de produse – de la variante accesibile până la cele premium – iar prețurile reflectă această diversitate.

Dezechilibre majore

Autoritățile, însă, atrag atenția asupra posibilelor practici comerciale incorecte și diferențelor mari între prețul de achiziție și cel final.

În final, lanțul laptelui rămâne marcat de dezechilibre majore: fermierii se confruntă cu pierderi, procesatorii vorbesc de costuri ridicate, iar consumatorii plătesc prețuri tot mai mari. În lipsa unor măsuri care să echilibreze piața, diferențele riscă să se adâncească.