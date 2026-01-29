CNSC a respins contestația depusă la licitația pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii

„Decizia CNSC validează, astfel, caracterul obligatoriu al documentației de atribuire exact în forma în care CNIR a elaborat-o, iar procedura își urmează etapele de evaluare”, potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR).

Contestația depusă de Elektra Invest SRL viza modificarea de către CNIR a documentației de atribuire, aceasta cerând obligarea autorității contractante să clarifice documentația de atribuire, astfel încât să fie precizat explicit dacă ofertanții sau subcontractanții trebuie să dețină autorizații, certificări sau atestate speciale pentru anumite servicii sau lucrări.

Licitația pentru proiectarea și execuția tronsonului 4, între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova a fost publicată în SEAP în data de 31.12.2025, iar luni, 26 ianuarie 2026, au fost deschise ofertele. Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

După cum a scris jurnalul.ro au fost depuse opt oferte.

Opt asocieri și companii au depus oferte pentru contractul estimat la 4,7 miliarde lei, fără TVA, contract ce include și realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova.

Ofertanții sunt:

– asocierea Construcții Erbașu SA (lider) – Frasinul SRL – Consent SA-EKY – SAM SRL – Dimex 2000 Company

– asocierea Danlin XXL (lider) – Intertranscom Impex SRL – Evropeiski-Patishta AD – Groma Hold

– asocierea Far Foundation (lider) – Automagistral Pivden – Lincor Trans SRL

– asocierea Itinera SPA (lider) – Sapiem SPA-ICM SPA

– ofertant unic Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS

– ofertant unic Concelex

– ofertant unic FCC Construcction

– ofertant unic Aktor.

Pe traseu vor fi construite:

– 14 poduri și pasaje;

– două tunele (tunelul de la km. 83 având o lungime de 1.760 metri);

– două noduri rutiere (nod rutier de perspectivă- drum de legătură cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești).