Despăgubiri de aproximativ 2,5 milioane lei acordate de Groupama în urma furtunii de la sfârșitul lunii august, din Covasna

În primele 3 zile de la producerea evenimentului au fost avizate și constatate, cu ajutorul unei echipe deplasate la fața locului, 162 de daune, reprezentând 80% din totalul dosarelor deschise, iar până pe data de 5 septembrie au fost programate și efectuate și restul de 20% din constatările de daună din teren.

Evenimentele extreme devin din ce în ce mai prezente, de multe ori cu consecințe devastatoare, iar în fața lor contează cu adevărat pe cine ai alături. Echipa noastră a fost alături de clienți încă din primele ore post eveniment și am reușit să arătăm nu doar profesionalism, ci și empatie. Sunt mândru de modul în care am livrat serviciile pe care clienții și partenerii le așteaptă de la noi, într-un mod rapid, simplu, predictibil și, mai important, uman. Cred că așa vom repara încrederea în piața noastră, prin fapte, și vom ajunge treptat la o Românie mai asigurată, deci mai puternică”, a declarat Călin Matei, CEO Groupama.

Clienții Groupama din zonele afectate au putut alege din trei opțiuni de constatare a daunelor:

50 dintre dosarele de daună deschise au fost rezolvate încă de la primul apel, ceea ce înseamnă că drumul de la avizare la aprobarea sumei de plată s-a făcut în mai puțin de 10 minute de la inițierea discuției cu clientul. Plata despăgubirilor pentru aceste dosare s-a făcut în maximum 72 de ore, direct în contul clientului.

Clienții care au ales opțiunea de autoconstatare au putut trimite documentele necesare instrumentării dosarului de daună în format electronic. Termenul de plată în cazul opțiunii de autoconstatare este de maximum 72 de ore de la trimiterea ultimului document necesar.

Restul de 146 de dosare au parcurs procesul clasic de constatare pe teren cu ajutorul unui inspector de daună.

În medie, plata dosarelor de daună aprobate s-a făcut în 4 zile lucrătoare de la momentul avizării, indiferent de modalitatea de constatare a daunei.

Despăgubiri de 45 milioane lei în urma evenimentelor meteo extreme din 2025

Evenimentele din 2025 nu sunt un fenomen izolat, ci mai degrabă unul cu tendințe de creștere. Datele oficiale arătă că 2024 a fost cel mai călduros an înregistrat în România, iar fenomenele observate anul acesta, precum canicula record din luna iulie, grindina de mari dimensiuni sau inundațiile, confirmă un tipar de intensitate crescândă. Impactul acestora este unul semnificativ, care nu face decât să marcheze încă o dată importanța asigurărilor, fie că vorbim de bunuri sau de propria sănătate.

De la începutul anului și până în prezent, Groupama a plătit aproximativ 45 milioane lei pentru 3.782 de dosare de daună deschise ca urmare a celor mai marcante evenimente meteorologice petrecute în țara noastră. Cele mai afectate zone au fost București, Covasna, Iași, Ilfov, Suceava și Timiș, care au înregistrat daune severe în aproape fiecare dintre primele 8 luni ale anului. Peste 8,5 milioane lei au fost alocate de la începutul anului doar în zona Covasnei, topul fiind urmat de București, cu 5,7 milioane lei și Ilfov cu 3 milioane lei, pentru aceeași perioadă.