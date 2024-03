DREPT LA REPLICĂ pentru articolul „Se repetă „schema” de la Roșia Montană: „Oltenia de sub Munte” va bloca mina de grafit de la Baia de Fier”

„Se repetă „schema” de la Roșia Montană: „Oltenia de sub Munte” va bloca mina de grafit de la Baia de Fier”, publicat de Diana Scarlat, în data de 06 Mar 2024: https://jurnalul.ro/amp/proiecte-mina-baia-de-fier-grafit-aviz-958574.html

Asociația Kogayon: „Menționăm că nu am fost contactați de către autoare sau de către altcineva din partea Jurnalul pentru a ne exprima poziția, deși articolul face referiri repetate la Asociația Kogayon și proiectul Geoparcului aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte.”

Nota autorului: Fiind vorba despre o anchetă jurnalistică bazată pe analiza documentelor publicate de Asociația Kogayon și pe analiza cadrului legislativ, nu aveam obligația să contactez asociația.

Asociația Kogayon: „Astfel s-au strecurat în articol o serie de informații false care pot induce cititorii în eroare și care pot crea prejudicii organizației noastre, proiectului geoparcului și comunităților locale.

Astfel, menționăm următoarele:

1. Un geoparc UNESCO nu este arie naturală protejată și nu impune niciun fel de restricții, deci nu are cum să interfereze cu proiectul minier menționat în articol. Acest lucru este specificat foarte clar de către UNESCO și Rețeaua Globală a Geoparcurilor UNESCO și este consfințit de către autoritățile naționale în drept, prin adresele oficiale pe care vi le-am pus la dispoziție: Comisia Națională a României pentru UNESCO, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Geoparcul internațional UNESCO este un concept de dezvoltare durabilă, nu o categorie de arie naturală protejată. Nici cu Roșia Montană nu are vreo asemănare, fiindcă nu este vorba de patrimoniu cultural UNESCO ; nu are legătură nici cu Rezervația Biosferei Delta Dunării, acestea fiind alte programe UNESCO, care sunt diferite de programul pentru geoparcuri.

Deși geoparcul apare menționat în OUG 57/2007 ca o categorie de arie natural protejată, această mențiune nu are niciun fel de implicație juridică și nu implică niciun fel de obligație sau restricție cuiva. În plus, acest lucru este în curs de corectare de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care în noua propunere de OUG va înlocui OUG 57/2007 și menționează explicit că geoparcul nu este arie natural protejată, tocmai pentru a elimina confuziile. Noua ordonanță se află în dezbatere publică: https://www.mmediu.ro/articol/proiect-ordonanta-de-urgenta-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice/5964?fbclid=IwAR1KrkEv_Xt4O_jTkPH0qKh5kXxi43LFTx9IdJKBCttDrZuzB80qPwGl8jM

Nota autorului: Noțiunea de „geoparc” există în legislația românească. Geoparcul este definit ca arie protejată de interes internațional, conform OUG nr. 57/2007, Art. 5, lit. b)

„Secţiunea 1 Categorii de arii naturale protejate Articolul 5 (1) Pentru asigurarea măsurilor speciale de protecţie şi conservare în situ a bunurilor patrimoniului natural se instituie un regim diferenţiat de protecţie, conservare şi utilizare, potrivit următoarelor categorii de arii naturale protejate: a) de interes naţional: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale; b) de interes internaţional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei;”

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/83289

În timp ce legea definește clar geoparcul drept arie protejată de interes internațional, Asociația Kogayon a folosit, din mai 2021, un document emis de Prefectura Județului Vâlcea, care conține răspunsul dat de un specialist din cadrul unui comitet științific ce are caracter consultativ, dar care contrazice legea. (Foto)

Documentul a fost adus drept argument suprem pentru a convinge inclusiv autoritățile locale în legătură cu situația juridică a geoparcurilor care nu ar fi arii protejate. (Foto)

Pentru a clarifica această situație, am solicitat clarificări de la Ministerul Mediului și de la Prefectura Județului Vâlcea, pentru care așteptăm răspunsuri.

De asemenea, Asociația Kogayon contrazice legea, chiar și în acest drept la replică, bazându-se pe un proiect de lege despre care chiar recunoaște că se află în dezbatere publică, deci nu este vorba despre o lege în vigoare. Singura lege în vigoare este OUG nr 57/2007.

Asociația Kogayon: „2. Proiectul Geoparcului aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte se derulează exclusiv pe teritoriul județului Vâlcea, deci nu are cum interfera cu proiectele planificate în județul vecin. Baia de Fier, unde se află mina menționată, nici măcar nu se învecinează cu județul Vâlcea, ci este la est localitatea Polovragi, tot din județul Gorj.”

Nota autorului: În articol am menționat acest aspect, dar am atras atenția asupra faptului că zona „interferează” cu activitatea minieră de la Baia de Fier, conform prevederilor legale privind ariile protejate.

Asociația Kogayon: „3. Proiectul Geoparcului aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte nu este în competiție cu niciun alt proiect, deci nici cu proiectele miniere. Este un proiect de dezvoltare durabilă. Pe teritoriul Geoparcului aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte chiar există o carieră de calcar în funcțiune, operată tot de către SNS Salrom, a cărei activitate se poate desfășura fără vreun impediment în ideea că s-ar afla pe teritoriul unui geoparc UNESCO. Există în lume și alte geoparcuri UNESCO pe teritoriul cărora se desfășoară activități miniere, cum ar fi Geoparcul Unesco din Belgia https://www.facebook.com/watch/?v=1912674735423928.”

Nota autorului: În articol am explicat clar din ce punct de vedere se poate spune că proiectele sunt acum în competiție, pe baza principiului „primul venit, primul servit”, pentru că intrarea geoparcului în patrimoniul UNESCO înainte de deschiderea minei de grafit presupune, conform principiului „interferenței” din legislația de mediu, studii și avize pentru redeschiderea minei.

Asociația Kogayon: „4. Nu este nicio legătură între Proiectul Geoparcului aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte și proiectul minier menționat. În primul rând acestea sunt în județe diferite, în teritorii diferite. Apoi, Asociația Kogayon este din organizație din Costești-Vâlcea și lucrează aici și în teritoriul Olteniei de sub Munte din județul Vâlcea de peste 20 de ani. Scrisoarea de intenție pentru geoparc a fost transmisă la UNESCO în iunie 2019 iar aplicația în noiembrie 2023.”

Nota autorului: Am arătat, în articol, care este legătura cu mina de la Baia de Fier care se află la 5 km distanță de limita ariei protejate, în baza prevederilor legislației în vigoare, chiar dacă Asociația Kogayon are altă opinie.

Asociația Kogayon: „5. Societatea Națională a Sării Salrom este la curent cu demersurile din cadrul proiectului Geoparcului aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte. Aceasta are și un reprezentant desemnat în cadrul Consiliul de Administrare al Geoparcului care a fost prezent la întâlnirea de la Vaideeni din 23-24 martie pe care o menționați. Deci reprezentantul Salrom nu doar că a fost invitat, dar a și participat la eveniment. În articol este menționat că nu ar fi fost invitați.”

Nota autorului: Am menționat în articol că aveam această informație pe surse. Cum nu am participat la evenimentul din 23-24 februarie 2024 și nu am avut acces la lista de participanți, pe care asociația nu a publicat-o, îmi asum eroarea.

Asociația Kogayon: „6. Fiindcă vorbiți în articol de arii naturale protejate și condiții de mediu impuse de legislație pentru proiectele din acestea, trebuie să cunoașteți și menționați că localitatea Baia de Fier are încă din 2007 87% din teritoriu (10.439 ha) într-o arie naturală protejată de interes european, anume situl Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est. De aici ar putea veni anumite condiții restrictive față de proiectul minier. Deci condițiile de care vorbiți există deja prin statutul de arie naturală protejată al zonei și prin legislația de mediu specifică.”

Nota autorului: Situația legată de Natura 2000 a fost rezolvată prin Legea nr. 158/2018, respectiv HG nr 807/2020

Asociația Kogayon: În concluzie, proiectul Geoparcului aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte nici nu poate impune restricții vreunui proiect minier și nici măcar nu se desfășoară în Baia de Fier, acolo unde menționați de proiectul minier pus în pericol.

Nota autorului: Am explicat foarte clar în articol că Baia de Fier se află la câțiva kilometri distanță față de limita geografică a geoparcului și va intra sub incidența legislației de mediu, prin posibilitatea de a „interfera” cu aria protejată, independent de voința sau de intențiile declarate sau nu ale Aociației Kogayon.

