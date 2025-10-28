Românii care schimbă viitorul dronelor! BraveX lansează „roiurile zburătoare” controlate de AI – un singur om poate comanda zeci de aparate simultan

BraveX Aero, producătorul român de drone cu aripă fixă, lansează parteneriat strategic cu germanii de la Uniq Things pentru tehnologia „roiurilor de drone”

Un pas major pentru industria românească de tehnologie aeriană: BraveX Aero, companie românească specializată în drone cu rază lungă de acțiune, a semnat un parteneriat strategic cu Uniq Things UG din Germania. Scopul: dezvoltarea unui sistem autonom de coordonare a „roiurilor de drone”, o inovație care promite să revoluționeze supravegherea aeriană, misiunile de salvare și securitatea frontierelor.

Revoluție în aer: dronele BraveX vor zbura „în roiuri” coordonate de inteligență artificială

Compania românească BraveX Aero, producător de drone cu aripă fixă și autonomie extinsă, a anunțat semnarea unui parteneriat strategic cu firma germană Uniq Things UG, specializată în software pentru coordonarea autonomă a roiurilor de drone.

Tehnologia „swarm” (roi) permite controlul simultan al mai multor drone de către un singur operator, centralizând comenzile și reducând semnificativ costurile de operare. În același timp, crește capacitatea de reacție și acoperirea misiunilor de supraveghere și recunoaștere.

Modelul „Swarm-as-a-Service”: o nouă eră pentru misiunile aeriene

Parteneriatul aduce laolaltă expertiza aerospațială BraveX și tehnologia de coordonare autonomă a Uniq Things, rezultând un nou model operațional denumit „Swarm-as-a-Service”.

Acest sistem permite desfășurarea coordonată a mai multor drone în scopuri variate, de la intervenții în caz de dezastre naturale până la monitorizarea frontierelor și protejarea infrastructurilor critice.

Roiurile de drone pot:

cartografia rapid zone afectate de inundații, cutremure sau incendii , oferind imagini și date în timp real;

monitoriza frontierele pe perioade lungi, detectând amenințări timpurii;

proteja obiective sensibile civile sau militare ;

asigura rețele de comunicații aeriene în zone greu accesibile.

Performanță și autonomie de top

Potrivit companiei, dronele BraveX ating până la 4 ore de zbor continuu, depășind cu mult performanțele modelelor multirotor convenționale, care operează în general sub 60 de minute și la distanțe de 10-15 km.

„Această colaborare este un pas firesc în misiunea noastră de a extinde capabilitățile sistemelor aeriene fără pilot. Prin combinarea dronelor BraveX, optimizate pentru anduranță, cu software-ul avansat al Uniq Things, punem bazele unor operațiuni aeriene care depășesc cu mult ceea ce pot realiza dronele individuale”, a declarat Răzvan Costea-Bărluțiu, co-CEO al BraveX Aero.

Tehnologia Uniq Things aduce un nivel ridicat de autonomie la nivel de misiune și coordonare în timp real între drone. Sistemul poate distribui automat sarcinile, se adaptează dinamic condițiilor de zbor și necesită intervenții minime din partea operatorilor umani. Rezultatul este o rețea inteligentă și flexibilă de drone care pot acționa sincronizat și eficient în spațiul aerian.

„Tehnologia noastră crește considerabil raza de acțiune și eficiența operațională a fiecărei drone. Prin acest parteneriat, dronele cu aripi fixe pot funcționa ca rețele aeriene coordonate, extinzând anduranța, acoperirea și eficiența la un nivel complet nou”, a subliniat Alexander Weßling, CEO al Uniq Things AG.

Ținta: 500 de drone livrate anual până în 2028

BraveX Aero, care operează deja o linie de producție lângă Cluj-Napoca, își propune să atingă un volum de 500 de drone livrate anual până în 2028 și să devină, până în 2030, unul dintre principalii producători europeni de drone industriale autonome.

Modelele BraveX sunt dezvoltate integral în România și destinate utilizării în operațiuni de salvare montană, monitorizarea teritoriului, agricultură de precizie și transporturi ușoare de echipamente în zone greu accesibile.

Compania a atras în 2025 o finanțare de 315.000 euro de la investitorii din rețeaua Transylvania Angels Network, iar până în 2026 plănuiește o nouă rundă de investiții și extinderea echipei, potrivit unui comunicat emis de companie.

Piețele-țintă: NATO, Europa, Africa și America de Sud

Portofoliul BraveX include administrații publice, operatori instituționali NATO și companii private din domeniul securității, cu aplicații civile și defensive.

Pe lângă piața europeană, compania vizează Africa, Canada și America de Sud, consolidându-și poziția ca jucător regional important în domeniul dronelor autonome.

Performanțe tehnice remarcabile

Dronele BraveX pot zbura până la patru ore și acoperi o distanță operațională de 250 de kilometri, depășind semnificativ performanțele dronelor multirotor convenționale, care rareori ating 90 de minute de autonomie și 30 km rază de acțiune.

„Am început activitatea de cercetare și dezvoltare în 2020, iar în primii trei ani am construit primele prototipuri și am demonstrat capabilitățile tehnice în zboruri reale. Tehnologia este dezvoltată local, de la designul fuselajului și fabricarea componentelor structurale până la integrarea sistemelor electronice și a software-ului de navigație”, explică Rareș Răcoțean, fondator și Chief Technical Officer al BraveX.

Portofoliu divers și planuri ambițioase

Capacitatea actuală de producție depășește 70 de unități anual, toate realizate local. Portofoliul BraveX include cinci modele majore:

HFP1 – dronă electrică standard,

VTOL-HFP2 – versiune electrică cu decolare verticală,

HFP3 – variantă hibridă,

VIMANA – model propulsat cu jet,

HFP-LS – dronă specializată pentru misiuni de salvare în zone montane.

„Ne propunem să devenim unul dintre principalii furnizori europeni de drone cu aripi fixe și VTOL până în 2030. Produsele noastre sunt funcționale, testate în teren și livrate clienților. Misiunea BraveX este de a contribui la protejarea oamenilor, monitorizarea mediului și salvarea de vieți”, afirmă Răzvan Costea-Bărluțiu, CEO și investitor BraveX.

Tehnologie europeană, fără dependență de Asia

BraveX dezvoltă toate componentele tehnologice în România, reducând dependența de furnizori asiatici. „Tot mai mulți actori guvernamentali evită utilizarea componentelor din Asia. Producătorii europeni devin astfel o necesitate strategică, contribuind la securitatea și competitivitatea pe termen lung a Europei”, subliniază Iulia Oprea, Chief Legal & Regulations Officer BraveX.

Despre BraveX Aero

Fondată lângă Cluj-Napoca, BraveX Aero este o companie deep-tech românească specializată în proiectarea și producția de drone industriale cu autonomie extinsă, de tip fixed-wing și VTOL. Dronele BraveX sunt utilizate în misiuni de salvare, agricultură, cartografiere, monitorizare și supraveghere. Compania își dezvoltă tehnologia integral în România și operează propria linie de producție.