Secretul Crăciunului: Planta care aduce noroc în casă. Beneficii neașteptate pentru sănătate

Obiceiurile de Crăciun și Anul Nou sunt legate de vâsc, despre care se spune că aduce prosperitate în anul care vine.

Vâscul face parte din familia Viscaceae și este o plantă semiparazită, care se menține verde tot anul. Trăiește în copaci, unde se hrănește cu substanțe vegetale din aceștia, potrivit medicool.ro.

Beneficii pentru sănătate

Hormoni

Vâscul poae ajuta la reglarea hormonilor, ajutând la reglarea menstruației femeilor și gestionarea simptomelor menopauzei, respectiv oboseală și tulburări de somn.

Probleme cardiovasculare și digesive

L. ferrugineus și Loranthus micranthus sunt substanțe pe care le conține vâscul și ajută la căderea tensiunii arteriale, previn rigidizarea aretererlor și reduc tulburările gastrointestinale.

Afecțiuni ale pielii

Crenguțele de vâsc pot fi folosiie în baie dar pot fi aplicate și pe piele pentru tratarea venelor varicoase și a eczemelor.

Dureri articulare

Ajută la calmarea durerilor articulare, reumatice și negralgice dacă este aplicat pe piele.

Somn

Ceaiul de vâsc induce o stare de calm ajutând la reglarea somnului.

Anxietate și depresie

Vâscul ajută împotriva depresiei, anxietății și oboselii. De asemenea, ajută și la tratarea unor tulburări neurologice.

Anumite substanțe din vâsc ajută la eliberarea dopaminei, a acidului glutamic și GABA (acid gama-aminobutiric) care ajută împotriva insomniei și atenuează simptomele epilepsiei.

Anticancerigen

Extractele de vâsc stimulează sistemul imunitar și ajută la inhibarea răspândirii unor celule canceroase. De asemenea, atenuează efecele secundare eale chimioterapiei.

Riscuri pentru sănătate

Fructele și frunzele vâscului pot provoca reacții adverse grave dacă le înghiți, precum greață, vărsături și dureri de cap.

Dacă este consumat sub formă de ceai, în cantități mari, poate duce la otrăvire.

Foratoxina din vâsc are efecte grave asupra organismului.

Este astfel indicat să ceri sfatul medicului dacă vrei să-l consumi.