Nivelul de trai în România atinge valori exotice: între insulele Barbados și Antigua & Barbuda

Economia mondială pentru 2026 are o perspectivă prudentă, potrivit raportului din octombrie publicat de Fondul Monetar Internațional (FMI).

Organizația afirmă că expansiunea economică globală încetinește pe fondul fragmentării și al creșterii protecționismului. Există riscuri semnificative de scădere, de la o potențială reevaluare a acțiunilor tehnologice până la erodarea independenței instituționale, ceea ce ar putea slăbi deciziile politice.

SUA vor rămâne cea mai mare economie a lumii și în 2026, cu un Produs Intern Brut (PIB) estimat de 31,8 trilioane de dolari (31.800 de miliarde de dolari). China (20,6 trilioane de dolari) și Germania (5,3 trilioane de dolari) vor rămâne, de asemenea, neschimbate pe locul doi, respectiv trei. India (4,5 trilioane de dolari) a depășit Japonia și a urcat pe locul patru în 2025, poziție pe care se estimează că și-o va păstra și în 2026. În ceea ce privește România, noi suntem plasați pe poziția 40, cu un PIB estimat la 444,81 de miliarde de dolari.

Se așteaptă ca SUA să ajungă la un PIB de 31,8 trilioane de anul viitor, ceea ce înseamnă PIB-ul însumat al Chinei, Germaniei și Indiei. Între timp, PIB-ul Chinei este proiectat la 20,7 trilioane de dolari, cu 35% sub totalul SUA, dar totuși de trei ori mai mare decât cel al Germaniei, clasată pe locul trei. De la o populație îmbătrânită la o piață imobiliară stagnantă, există o serie de motive care vor duce la temperarea creșterii PIB-ului la 4%, cel mai lent ritm multianual din ultimele patru decenii pentru China.

Peste toate acestea se suprapun perturbările suplimentare cauzate de tarifele vamale impuse de SUA bunurilor chinezești. În altă parte, Indonezia și Turcia urcă în clasament, ilustrând avantajul demografic și reformele politice ale multor națiuni cu venituri medii, arată o analiză realizată de publicația digitală visualcapitalist.com pe baza datelor FMI.

Batem Ungaria și Bulgaria

România ocupă poziția 40 între cele 189 de țări analizate. Noi ne află în compania unor țări precum Hong Kong (poziția 39, PIB estimat la 446,65 de miliarde de dolari) și Africa de Sud (poziția 41, PIB estimat la 443,64 de miliarde de dolari). România ar urma să se plaseze în fața unor țări europene precum Cehia (poziția 42, PIB estimat la 417,13 miliarde de dolari), Portugalia (poziția 45, PIB estimat la 364,53 de miliarde de dolari), Finlanda (poziția 47, PIB estimat la 335,53 de miliarde de dolari) și Ungaria (poziția 55, PIB estimat la 269,92 de miliarde de dolari). În ceea ce privește Bulgaria, țară care la anul va adopta moneda euro, ea este văzută pe poziția 62 anul viitor, cu un PIB de 142,2 miliarde de euro.

Cele mai mici PIB-uri din lume se prognozează că le-ar înregistra anul viitor Insulele Marshall (0,33 de miliarde de dolari), Nauru (0,18 miliarde de dolari) și Tuval (0,06 miliarde de dolari)

Cele mai mari economii ale lumii în 2026

Poziția Țara PIB (miliarde dolari)

1 SUA 31.821,29

2 China 20.650,75

3 Germania 5.328,18

4 India 4.505,63

5 Japonia 4.463,63

6 Regatul Unit 4.225,64

7. Franța 3.558,56

8. Italia 2.701,54

9. Rusia 2.509,42

10. Canada 2.420,84

Luxemburg, lider la PIB pe cap de locuitor

Cele mai bogate trei țări după PIB-ul pe cap de locuitor ar urma să rămână neschimbate și anul viitor: Luxemburg (154.115 USD), Irlanda (135.247 USD) și Elveția (118.173 USD). Toate trei beneficiază de influxuri străine semnificative care le stimulează economiile în raport cu populația lor, arată analiza visualcapitalism.com. PIB-ul pe cap de locuitor arată cât revine, în medie, fiecărui cetățean, acesta fiind un indicator mai bun pentru a reflecta nivelul de trai.

Top 10 țări cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor anul viitor (USD)

Luxemburg - 154.115 Irlanda - 135.247 Elveția - 118.173 Islanda - 108.591 Singapore - 99.042 Norvegia - 96.580 SUA - 92.883 Danemarca - 82.706 Olanda - 77.881 Macao - 77.443

PIB pe locuitor aruncă România la coada UE

Cu un „PIB per capita” estimat la 23.768 de dolari în 2026, țara noastră ar urma să ocupe poziția 55 în lume, dar penultima în UE, devansând doar Bulgaria, care se prognozează că va avea 22.698 USD. Poziția României este flancată de țări exotice precum Barbados (27.175 USD), Antigua&Barbuda (23.117 USD) și Saint Kitts&Nevis (23.071 USD), iar între ele mai apare Uruguay, cu 26.041.

Din ce fac bani aceste insule

Alăturarea românilor la locuitorii acestor insule din punctul de vedere al veniturilor este surprinzătoare, pentru că despre economiile lor nu se cunosc prea multe. De exemplu, Saint Kitts&Nevis este o federație insulară din Caraibe, o monarhie constituțională în cadrul Commonwealth-ului, a cărei economie se bazează pe turism, activități bancare offshore și o puternică industrie a zahărului. În ceea ce privește statul insular Antigua&Barbuda, veniturile sale sunt obținute aproape în exclusivitate din turism, ceea ce este valabil și pentru Barbados.

Îi batem la PIB/țară, ne bat la PIB/locuitor

Dacă la PIB stăm mai bine ca țări precum Portugalia, Croația sau Ungaria, în schimb, la PIB-ul per locuitor toate aceste țări ne devansează. Portugalia are 33.972 USD (poziția 44), Croația are 29.368 USD (poziția 50), iar Ungaria, cu 28.304 USD, vine pe poziția 51.