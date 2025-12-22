Exporturile Rusiei de gaze naturale prin conducte către China sunt estimate să crească cu 25% anul acesta

Totuşi, aceste creşteri nu compensează declinul veniturilor în urma pierderii accesului la piaţa gazelor din Europa, arată calculele Reuters, potrivit Agerpres.

Rusia a redirecţionat cea mai mare parte a petrolului către India şi China, după ce a invadat Ucraina în 2022 şi i-au fost impuse sancţiuni.

Dar s-a dovedit că e mai dificil să redirecţioneze fluxurile de gaze iar discuţiile intensive pentru a aduce mai multe gaze ruseşti către China au avut rezultate limitate.

Gigantul rus Gazprom se aşteaptă ca livrările de gaze spre China, via conducta Power of Siberia, să ajungă anul acesta la 38,6 – 38,7 miliarde metri cubi (bcm), de la 31 bcm în 2024 şi să depăşească capacitatea planificată a gazoductului, de 38 miliarde metri cubi, susţin sursele.

Reprezentanţii Gazprom nu au răspuns solicitărilor de a comenta. Directorul general Alexei Miller anunţa în octombrie că livrările prin Power of Siberia 1 vor depăşi 38 miliarde metri cubi anul acesta.

În timpul vizitei din septembrie a preşedintelui Vladimir Putin în China, ţările au convenit majorarea volumelor anuale pe această rută cu încă 6 bcm, la 44 bcm pe an. De asemenea, Rusia şi China au fost de acord cu continuarea lucrărilor la proiectul Power of Siberia 2, care ar urma să livreze încă 50 bcm de gaze ruseşti pe an prin Mongolia, de la zăcământul Yamal.

În plus, China a fost de acord cu majorarea volumelor de gaze pe care le achiziţionează din Extremul Orientul al Rusiei, la 12 bcm pe an, faţă de un nivel de 10 bcm convenit anterior. Ruta ar urma să devină operaţională din 2027.

Ministerul Economiei din Rusia se aşteaptă ca veniturile de pe urma exporturilor de gaze către China să fie cu 30% – 40% mai scăzute decât valoarea exporturilor către Europa în 2025-2028.

Singura rută operaţională pentru livrările de gaze ruseşti către Europa este prin conducta TurkStream, pe sub Marea Neagră. Livrările via Ucraina – care se situau în ultimii ani la 12-15 bcm, au fost oprite la începutul anului, după ce Moscova şi Kievul nu au reuşit să extindă acordul de tranzit.

Conform datelor Ministerului de Finanţe din Rusia, veniturile generate de exporturile de gaze pentru bugetul de stat în primele 11 luni din acest an s-au situat la 420 miliarde ruble (5,28 miliarde de dolari). Calculele Reuters arată că anul acesta exporturile de gaze se vor situa la aproximativ 470 miliarde ruble, cu 71% sub nivelul record din 2022, de 1.630 miliarde ruble, şi 490 miliarde ruble în 2024.