Programul Fidelis a atras la ediția din octombrie 2,2 miliarde lei

Tranșa denominatã în euro, cu scadențã la 10 ani și dobândã de 6,50%, a continuat sã fie cea mai solicitatã pe segmentul valutã, demonstrând interesul investitorilor pentru plasamentele pe termen lung. În doar 8 zile, plasamentele pe aceastã tranșã au depãșit echivalentul a 492,4 milioane lei (96.765.500 euro), fiind subscrise prin 3.746 de ordine.

„Încrederea pe care investitorii o aratã constant în titlurile de stat FIDELIS este un semnal puternic pentru stabilitatea financiarã a României. Suma totalã investitã de 2,2 miliarde de lei atrasã în aceastã ediție valideazã eforturile noastre de a oferi instrumente sigure, neimpozabile și avantajoase. FIDELIS este un angajament pe termen lung fațã de dezvoltarea pieței de capital. Iar parteneriatul nostru cu donatorii-investitori, care au plasat peste 143 de milioane de lei, subliniazã valoarea pe care o acordãm responsabilitãții sociale și solidaritãții", a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Cele mai accesate emisiuni ale ediției:

-emisiunea în lei, cu scadența de 2 ani și dobânda de 7,20%, a înregistrat un total de 606.160.200 lei investiți, prin 6.356 de ordine, fiind cea mai accesatã tranșã ca numãr de subscrieri;

-emisiunea în euro, cu scadența la 10 ani și dobânda de 6,50%, a atras o sumã totalã investitã de 96.765.500 euro, echivalentul a peste 492,4 milioane de lei, prin 3746 de ordine de subscriere;

-emisiunea în euro, cu scadența la 3 ani și dobânda de 4,15%, a atras un interes semnificativ de 96.619.500 euro, echivalentul a peste 491,6 milioane lei, prin 3.331 de ordine.

În ceea ce privește celelalte emisiuni în lei, tranșa cu scadența la 6 ani și dobânda de 7,90% a cumulat 126.368.000 lei, iar emisiunea cu scadența la 4 ani și dobânda de 7,60% a atras 70.562.300 lei.

Emisiunea în euro cu scadența la 5 ani și dobânda de 5,25% a strâns 52.711.300 euro, echivalentul a peste 268,2 milioane lei.

De la lansarea programului Fidelis, investițiile totale atrase au ajuns la peste 59,32 miliarde lei, prin intermediul a peste 479.000 de subscrieri.

(sursa: Mediafax)