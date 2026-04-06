Furtuna lovește mediul de afaceri. Număr record de firme dispărute

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele două luni din 2026 a fost de 3.853, în creştere cu 16,51% comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Situația arată la fel de rău și în cazul insolvențelor. Nu mai puțin de 1.091 de firme au apelat la această procedură în primele două luni ale anului, ceea ce reprezintă o creștere cu 13,17% faţă de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 964 de insolvenţe. De asemenea, un număr de 12.100 de firme au fost radiate la nivel național în perioada menționată, în ușoară scădere comparativ cu perioada similară din 2025. Începutul anului 2026 a adus o adevărată undă de șoc în mediul de afaceri din România, iar tot mai mulți antreprenori se declară pesimiști în ceea ce privește perspectivele mediului de afaceri. Astăzi, 8 din 10 antreprenori (81,51%) consideră că birocrația și fiscalitatea vor avea un impact negativ asupra mediului de afaceri în acest an, împiedicând dezvoltarea afacerilor, conform datelor din Indexul antreprenorial pentru 2026, realizat de organizația patronală IMM România.

Începutul anului 2026 este unul foarte greu pentru mediul antreprenorial românesc, mai ales că el se suprapune peste o situație existentă foarte grea. Pe fondul inflaţiei, al creşterii taxelor, accentuării blocajului financiar, lipsei de finanţare şi în absenţa unor planuri de business predictibile, multe dintre companii s-au confruntat cu probleme financiare tot mai mari. Astfel, finalul anului 2025 a adus o degradare accentuată a disciplinei de plată, lunile octombrie şi noiembrie fiind critice pentru blocajul financiar, arăta recent o analiză realizată de compania de consultanță Sierra Quadrant, într-o analiză despre situaţia business-ului românesc.

Perspective îngrijorătoare pentru economie

„Mediul de afaceri autohton are nevoie de investiții și acces la finanțare, de un cadru predictibil în care să poată lua decizii cu orizonturi mai lungi de șase luni. Altfel, riscăm nu doar o încetinire conjuncturală, ci un blocaj generalizat cu consecințe dramatice pentru economie, spune Florin Jianu, președintele IMM România. Indexul antreprenorial pentru 2026 înregistrează cel mai scăzut scor din ultimii 3 ani și reflectă o stare de pesimism și neîncredere aproape generalizate la nivelul oamenilor de afaceri locali. Birocrația, fiscalitatea, lipsa accesului la finanțare și perspectivele negative vizând exporturile sau investițiile sunt doar câteva dintre elementele unui tablou îngrijorător în ceea ce privește perspectivele economiei românești pentru acest an.

Datele-cheie ale indexului

Datele Indexului antreprenorial pentru 2026 arată că 81,51% din antreprenori consideră că birocrația și fiscalitatea vor avea un impact negativ asupra mediului de afaceri în acest an. Totodată, mai puțin de 5% dintre antreprenori au remarcat existența unor condiții relativ mai prietenoase pentru afaceri. Jumătate anticipează o creștere moderată a inflației și califică drept slabă sau foarte slabă piața forței de muncă, acuzând un deficit semnificativ de competențe și un nivel insuficient de pregătire profesională. Accesul la creditare pentru firmele din România este perceput ca fiind dificil sau foarte dificil de aproape 60% dintre respondenți. Niciunul nu a indicat în răspunsurile sale că accesul la finanțare este foarte ușor.

Creșterea economică a încetinit, în 2025, la doar 0,7%, inflația a urcat la 9,70%, aproape dublul anului anterior iar numărul firmelor active a scăzut pentru al doilea an consecutiv, arată IMM România.

