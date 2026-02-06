Gara din Brașov: Lucrările de modernizare ar mai putea dura 2-3 ani din cauza constructorului

„Gara Brașov, afectată de… modernizare. Vestea bună este că la final de 2025 s-au redeschis în sfârșit liniile 1-3 în gara Brașov după îndelungi expertize, reproiectări și 5 ani de contract. Din fericire, blocajele majore sunt depășite, cum ar fi podul din nordul stației care a trecut printr-o expertiză interminabilă. Din păcate, cei de la Euroconstruct se mișcă slab și, în ritmul de acum, ne așteptăm ca lucrările să mai dureze 2-3 ani”, arată Asociația Pro Infrastructura (API) într-o postare pe pagina sa de media.

foto @123456789 forumul peundemerg.ro

„Dacă în prima captură vedeți situația inițială unde stâlpii catenarei (liniei de contact electric) erau frumos aranjați între linii, în a doua fotografie ei tronează pe peron, încurcând călătorii. Cascadorii râsului: stâlpii sunt puși corect, între linii, în zona copertinei”, arată Asociația.

Potrivit acesteia, acest element de ergonomie aparent inofensiv este știut de către societatea de infrastructură feroviară.

„Din informațiile noastre, au existat cereri de schimbare inclusiv din interiorul CFR dar decizia mai-marilor companiei a fost să le ignore invocând întârzierile de pe drumul critic din graficul de lucrări. Atenție, vorbim de un proiect desenat în 2011. Acum 15 ani. Deci a fost timp berechet pentru corectarea detaliilor strâmbe”, scrie API.

foto @123456789 forumul peundemerg.ro

Asociația mai susține în postarea sa că accesul în pasajul pietonal subteran este încă un exemplu perfect de design parazitar, cu acea balustradă de coteț de culoare cel puțin îndoielnică, fie și cu folosință temporară, care o înlocuiește pe cea istorică din beton finisat lucios, cu inserții metalice, nu doar mai blândă cu ochii, ci probabil mai trainică și mai prietenoasă cu mediul și cu oamenii care o ating.

„Poate veți spune că suntem chițibușari și cârcotași dar, după ce antreprenorii și autoritățile se moșmondesc ani întregi ca să modernizeze calea ferată, este cel puțin frustrant să ne alegem cu astfel de… soluții. Vorbim totuși de gara Brașov, una dintre cele mai importante din țară, dacă nu chiar cea mai importantă după București. Credem că atât obiectivul arhitectural în sine plus anexele sale, cât și călătorii care-l folosesc, merită (mult) mai mult…”, mai scrie API.