Guvernul va împrumuta 1 miliard de euro/lună de la populație. Statul a lansat Tezaur 2026 cu dobânzi sub rata inflației

O nouă emisiune de titluri de stat Tezaur a fost lansată ieri de către Ministerul Finanțelor. Populația va putea cumpăra titluri până pe data de 5 februarie. Titlurile de stat sunt cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,40%, 7,00%, respectiv, 7,40%. În ultimii ani, titlurile de stat Tezaur și Fidelis au devenit o supapă pentru statul român, care a accelerat împrumuturile. Până la începutul lunii decembrie a anului trecut, statul a obținut prin intermediul acestor emisiuni peste 47 miliarde de lei, ceea ce a reprezentat 30% din finanțarea internă, un record pentru Ministerul Finanțelor. Suma va fi însă ceva mai mare, pentru că în decembrie au mai fost lansate două emisiuni Tezaur și Fidelis, iar datele făcute publice pentru titlurile Fidelis arată că ele au atras 1,49 miliarde de lei. Pentru anul 2026, Guvernul Bolojan vrea să ridice miza și să obțină 60 de miliarde de lei.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu, sunt emise în formă dematerializată și pot fi cumpărate:

- Între 12 ianuarie - 04 februarie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

- Între 12 ianuarie - 05 februarie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile, iar dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.

Ultima emisiune de titluri de stat Tezaur s-a derulat în perioada 8 decembrie 2025 - 9 ianuarie 2026, aceasta fiind cea de-a douăsprezecea ediție a programului de anul trecut. Maturitățile au fost tot de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%, la fel ca în actuala ediție lansată ieri.



Evoluția dobânzilor la titlurile de stat Tezaur pe un an (pe ediții)

13 ianuarie – 7 februarie: 7,00%

10 februarie – 7 martie: 6,95%

10 martie – 4 aprilie: 6,80%

7 aprilie – 9 mai: 6,60%

12 mai - 6 iunie: 6,75%

10 iunie – 4 iulie: 7,20%

7 iulie – 1 august: 7,00%

4 august – 5 septembrie: 6,90%

8 septembrie – 3 octombrie: 6,90%

6 octombrie – 7 noiembrie: 6,95%

10 noiembrie – 5 decembrie: 6,70%

8 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026: 6,40%

Evoluția dobânzilor la titlurile de stat Fidelis pe un an (pe ediții)

Ianuarie- nu s-a lansat

Februarie – 6,95%

Martie – 6,80%

Aprilie – 6,60%

Mai – 6,75%

Iunie – 7,35%

Iulie – 7,25%

August – 7,20%

Septembrie – 7,20%

Octombrie – 7,20%

Noiembrie – 6,95%

Decembrie – 6,95%

Cum a evoluat inflația în 2025

-Ianuarie - 4,95% ( a scăzut de la 5,14% în decembrie 2024)

-Februarie - 5,02%

-Martie - 4,9%

-Aprilie – 4,9%

Mai – 5,45%

Iunie – 5,7%

-Iulie - 7,84%

-August - 9,9%

-Septembrie 9,9%

-Octombrie - 9,8%.

-Noiembrie – 9,8%

-Decembrie – 9,6% (estimat)

Datele statistice arată că anul trecut dobânzile la titlurile de stat TEZAUR și FIDELIS au fost adesea sub rata anuală a inflației, determinând o dobândă reală negativă la anumite emisiuni, ceea ce înseamnă că investitorii au pierdut din puterea de cumpărare. Practic, începând cu luna iulie inflația a depășit randamentul real al titlurilor de stat, mai ales pentru maturitățile mai scurte.

Populația a creditat statul cu peste 47 miliarde de lei în 2025

Anul trecut, populația a împrumutat statul cu 47,2 miliarde de lei, o valoare record cu o pondere de aproximativ 18% în totalul creditelor luate de Guvern, până la data de 12 decembrie, pentru acoperirea necesarului de finanțare din acest an, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. În totalul împrumuturilor contractate de pe piața internă, până la 12 decembrie 2025 (157 miliarde de lei), cele de la populație au avut o pondere record de 30%. În 2024, statul a împrumutat de la populație aproximativ 32,7 miliarde de lei.

Statul vrea 60 de miliarde în 2026 și 70 în 2027 de la populație

Statul vrea să atragă 60 de miliarde de lei de la populație în 2026, prin emisiunile de titluri de stat Tezaur și Fidelis, mizând pe dobânzile mai bune oferite în comparație cu cele oferite de dobânzile bancare. În 2024, circa 13% din suma totală împrumutată de România (local și internațional) a provenit de la populație, pondere record la vremea respectivă, fiind deja depășită în 2025 încă din luna noiembrie (ultimele date disponibile). În tot anul 2024, statul a împrumutat de la populație aproximativ 32,7 miliarde de lei. În același timp, pentru 2027, strategia de administrare a datoriei publice fixează o țintă de 70 de miliarde de lei pentru finanțările atrase de la populație.

