A fost reluată legătura feroviară Odesa-Chișinău

Conform unui anunț al Căilor Ferate din Ucraina, 60% dintre bilete s-au vândut în doar trei ore de la deschiderea vânzării, transmite TV8.md.

Până în prezent, trenurile din Odesa sunt ocupate în proporție de 61%, iar cele din Chișinău – în proporție de 93%.

TV8.md amintește că războiul din Ucraina a făcut practic imposibile deplasările către Odesa. Postul vamal de la Palanca și-a suspendat activitatea, iar cel de la Tudora asigură acum trecerea doar către localitățile raionului Belgorod-Dnestrovsk, după noile atacuri cu drone rusești asupra podului de peste Nistru de la Maiaki. Astfel, moldovenii blocați la Odesa acum trebuie să facă un cerc de 500 de kilometri pentru a ajunge la postul vamal de la Otaci.

Anterior, circulația trenului direct Kiev-București, care trece prin Republica Moldova, a fost reluată pe 10 octombrie. Ruta feroviară leagă din nou capitala Ucrainei de cea a României, după o pauză de peste 5 ani.