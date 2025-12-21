x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie A fost reluată legătura feroviară Odesa-Chișinău

A fost reluată legătura feroviară Odesa-Chișinău

de Adrian Stoica    |    21 Dec 2025   •   22:20
A fost reluată legătura feroviară Odesa-Chișinău
Sursa foto: Hepta/circulația trenului direct Kiev-București, care trece prin Republica Moldova, a fost reluată pe 10 octombrie

Legătura feroviară Odesa–Chișinău a fost reluată pentru prima dată din 2022, iar cererea pentru bilete s-a dovedit a fi extrem de ridicată.

Conform unui anunț al Căilor Ferate din Ucraina, 60% dintre bilete s-au vândut în doar trei ore de la deschiderea vânzării, transmite TV8.md.

Până în prezent, trenurile din Odesa sunt ocupate în proporție de 61%, iar cele din Chișinău – în proporție de 93%.

TV8.md amintește că războiul din Ucraina a făcut practic imposibile deplasările către Odesa. Postul vamal de la Palanca și-a suspendat activitatea, iar cel de la Tudora asigură acum trecerea doar către localitățile raionului Belgorod-Dnestrovsk, după noile atacuri cu drone rusești asupra podului de peste Nistru de la Maiaki. Astfel, moldovenii blocați la Odesa acum trebuie să facă un cerc de 500 de kilometri pentru a ajunge la postul vamal de la Otaci. 

Anterior, circulația trenului direct Kiev-București, care trece prin Republica Moldova, a fost reluată pe 10 octombrie. Ruta feroviară leagă din nou capitala Ucrainei de cea a României, după o pauză de peste 5 ani.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ucraina chisinau Odesa tren
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri