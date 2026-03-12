x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Leul s-a depreciat joi față de principalele valute

Leul s-a depreciat joi față de principalele valute

de Redacția Jurnalul    |    12 Mar 2026   •   15:15
Leul s-a depreciat joi față de principalele valute
Sursa foto: Hepta/Leul a pierdut teren joi în fața euro

Moneda naţională s-a depreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0938 lei, în creştere cu 0,01 bani (-0,20%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0937 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,4079 lei, în urcare cu 1,92 bani (+0,43%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3887 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6447 lei, în creştere cu 0,70 bani (+0,12%) faţă de 5,6377 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit joi până la valoarea de 734,4528 lei, de la 732,3520 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: leu euro dolar american
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri