România susține Mercosur, dar fermierii nu: președintele, acuzat că a ignorat vocea agricultorilor

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, în conformitate cu care dl. președinte Nicușor DAN a considerat că Acordul MERCOSUR este unul avantajos, în urma „consultărilor purtate cu fermierii acum 3–4 luni”, Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC, în cele ce urmează) consideră că se impun următoarele clarificări și mențiuni:

Dl. președinte DAN, sau factorii de decizie relevanți, nu s-au consultat, formal sau informal, cu fermierii din organizațiile membre de sub umbrela AAC, consultări în urma cărora să rezulte o poziție favorabilă cu privire la acord; ne întrebăm din ce zonă a agriculturii sau din ce organizații profesionale provin fermierii care au participat la aceste discuții, ce au avut un rezultat favorabil acordului, în condițiile în care AAC este constituită din organizațiile profesionale reprezentative pentru sectorul agricol la nivel național, prin decizia Tribunalului București.

Care sunt studiile de impact, analizele care au pus în balanță efectele pozitive și cele negative ale acestui acord pentru economia românească?

De ce este rezonabilă declarația că fermierii români sunt de acord cu niște condiții comerciale împotriva cărora s-a protestat, în mai multe rânduri, atât la Bruxelles, cât și la Strasbourg? Menționăm că inclusiv la protestele din data de 18 decembrie au participat, în mod pașnic, delegați ai organizațiilor membre AAC.

Cum poate fi interpretat, din punct de vedere matematic, faptul că un stat care are o suprafață agricolă procentual semnificativă la nivelul UE nu reușește să obțină rezultate agregate măcar apropiate de acel procent?

Ați menționat existența unor clauze de protecție pentru fermieri. Când au funcționat aceste clauze de protecție? Exemplul cel mai bun este acordul privind intrarea cerealelor din Ucraina pe piața internă, care trebuiau doar să tranziteze România, însă au inundat piața, inclusiv ca input în zootehnie.

Amintim, domnule președinte, că ați promis că veți numi un consilier pe agricultură, fără a se solicita ca acesta să provină din vreo organizație profesională, ci doar să fie un cunoscător al agriculturii românești, acest lucru nu s-a întâmplat.

La acest moment, în fermele românești au intrat atât fonduri naționale, cât și fonduri europene apreciabile. Ca urmare a acestui efort, dar și a perseverenței și eforturilor fermierilor români, ne putem mândri cu rezultate notabile, precum primele locuri în UE la exporturi de cereale, dar și de animale – caprine, ovine și păsări. Există sectoare aflate încă în mare dificultate, ca urmare a lipsei de reacție a statului, precum cel al suinelor, dar și sectoare performante. Fermierii români produc hrană de calitate, la prețuri accesibile, iar accesul acestora pe o piață comunitară atât de competitivă reprezintă cel mai bun argument. Nu vom putea păstra aceste rezultate în contextul actual al acordului; din contră, fermele mici și mijlocii vor fi în reală dificultate și fondurile amintite vor fi pierdute, spune AAC.

“Vă rugăm, domnule președinte, să luați în calcul o analiză mai aprofundată a Acordului MERCOSUR și a efectelor acestuia asupra agriculturii din România, până la termenul recent prelungit. AAC poate aduce la masa discuțiilor fermieri, membri ai comunității academice relevante pentru agricultură, precum și reprezentanți ai organizațiilor profesionale care, prin eforturi reale, au participat și participă atât la grupurile de lucru din Copa-Cogeca (cea mai mare organizație de reprezentare a fermierilor europeni), cât și ca susținători ai cauzei fermierilor pe lângă europarlamentari sau alți factori de decizie, la nivelul României și al UE.

Suntem convinși că expertiza și experiența delegaților AAC pot aduce plusvaloare oricăror dezbateri de bună-credință cu privire la agricultura de la nivelul UE, în general, și de la nivel național, în particular. România este un caz particular, care trebuie abordat într-o manieră prudentă, specifică zonei geografice, dar și realităților politice care au influențat în timp, în mod diferit, evoluția agriculturii față de majoritatea statelor europene.

Cu speranța unei colaborări reale pe acest subiect, vă asigurăm de sincera noastră considerație”, i-au transmis fermierii români, reprezentați de Alianța pentru Agricultură și Cooperare, președintelui Nicușor Dan”, a mai transmis AAC președintelui Nicușor Dan.