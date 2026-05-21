Zi record pe Everest: Cel mai mare număr de persoane care au atins vârful de pe versantul sud

Informația a fost confirmată de oficialii din domeniul expedițiilor montane din Nepal, care au precizat că ascensiunile au avut loc miercuri, în plin sezon de alpinism.

Potrivit lui Rishi Bhandari, secretarul general al Asociației Operatorilor de Expediții din Nepal, precedentul record fusese înregistrat pe 22 mai 2019, când 223 de persoane au ajuns pe cel mai înalt vârf din lume într-o singură zi.

„Acesta este cel mai mare număr de alpiniști într-o singură zi de până acum”, a declarat oficialul pentru Reuters, menționând că bilanțul ar putea crește deoarece unii alpiniști nu au raportat încă oficial atingerea vârfului către tabăra de bază.

Vârful Everest atrage sute de alpiniști în fiecare sezon

Cu o altitudine de 8.849 de metri, Vârful Everest rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru alpiniștii din întreaga lume. Muntele se află la granița dintre Nepal și regiunea Tibet din China și poate fi escaladat din ambele direcții.

În acest an, însă, operatorii de expediții susțin că nu au existat ascensiuni din partea tibetană, după ce autoritățile chineze nu au emis permise pentru alpiniști. În mod obișnuit, aproximativ 100 de persoane încearcă să ajungă pe Everest și dinspre Tibet în sezonul de alpinism din aprilie și mai.

Himal Gautam, oficial în cadrul Departamentului de Turism din Nepal, a precizat că autoritățile așteaptă dovezi oficiale din partea alpiniștilor înainte de validarea finală a recordului.

„Așteptăm ca alpiniștii să se întoarcă și să prezinte fotografii și alte dovezi pentru a le elibera certificatele de ascensiune”, a explicat acesta.

Experții avertizează asupra riscurilor

Creșterea numărului de alpiniști pe Vârful Everest provoacă îngrijorări în rândul experților în alpinism. Nepal a emis anul acesta 494 de permise pentru escaladarea muntelui, fiecare având un cost de 15.000 de dolari.

Specialiștii critică frecvent autoritățile nepaleze pentru că permit accesul unui număr foarte mare de persoane pe munte, ceea ce duce la ambuteiaje periculoase în așa-numita „zonă a morții” – segmentul aflat sub vârf, unde nivelul oxigenului este extrem de scăzut.

În ultimii ani, imaginile cu cozi uriașe de alpiniști care așteaptă să ajungă pe Everest au devenit simboluri ale supraaglomerării muntelui. Autoritățile din Nepal susțin că au introdus reguli mai stricte și taxe mai mari pentru a limita accesul alpiniștilor fără experiență și pentru a reduce riscurile.

Cu toate acestea, popularitatea Everestului continuă să crească, iar sezonul actual confirmă interesul uriaș al aventurierilor pentru cel mai înalt vârf de pe planetă.

(sursa: Mediafax)