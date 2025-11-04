Paradoxul românesc: Potențial agricol uriaș dar cu importuri record de legume

În contextul unui sezon scurt pentru legume, de aproximativ trei luni, și a costurilor ridicate de producție, cantitatea de legume autohtone a scăzut cu 10% față de 2023, ajungând la numai două milioane de tone.

Dependență de importurile de legume

Această scădere a dus la o dependență majoră de importuri, care au atins o valoare de aproape 750 de milioane de euro.

La Matca, cel mai mare bazin legumicol din țară, agricultorii recoltează ultimele roade ale sezonului, vinetele fiind vândute cu prețuri ce pornesc de la 4 lei la producători și ajung în piețele locale cu prețuri între 7 și 10 lei.

Totuși, majoritatea legumelor disponibile în magazine și piețe provin din importuri, acestea fiind aduse din țări precum Spania, Grecia, Turcia sau Polonia.

Legumele autohtone, inaccesibile

Consumatorii resimt scumpirile, castraveții și vinetele autohtone fiind aproape inaccesibile din punct de vedere financiar, iar roșiile, de exemplu, se vând cu până la 30 de lei pe kilogram în supermarketuri, fără a mai avea gustul autentic al celor produse local.

Problema este agravată de faptul că România exportă o parte din ceea ce produce, în special în țări precum Polonia, în mod paradoxal, în timp ce consumul intern este acoperit cu importuri masive.

Lipsa unor investiții în tehnologie agricolă, fără susținere financiară și o piață dominată de semințe și hibrizi de import limitează semnificativ producția internă, potrivit observatornews.ro.

Această dependență sporită de importuri crește vulnerabilitatea consumatorilor față de fluctuațiile prețurilor și riscul de a pierde legătura cu gusturile și tradițiile agricole locale