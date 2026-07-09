Pepenii de Dăbuleni, recoltă bogată, prețuri mici: „Vindem sub costul de producție”

Pepenii celebri din județul Dolj se vând direct de la producători cu prețuri cuprinse între 60 și 80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut.

Producție mare, prețuri mici

Agricultorii spun că anul 2026 a adus o recoltă generoasă, cu pepeni de calitate, însă piața nu le oferă prețuri pe măsura muncii și cheltuielilor.

Costurile pentru pregătirea terenurilor, irigații, tratamente și recoltare au crescut, iar fermierii spun că prețul actual de vânzare nu acoperă cheltuielile de producție.

Pentru mulți cultivatori, fiecare zi este importantă deoarece temperaturile ridicate accelerează procesul de depreciere a fructelor. Astfel, aceștia sunt nevoiți să accepte prețuri mai mici pentru a evita pierderi și mai mari.

Cererea redusă pune presiune pe producători

Pe lângă prețurile scăzute, fermierii reclamă și o scădere a cererii pe piața internă. Deși pepenii de Dăbuleni sunt apreciați pentru gust și calitate, cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze cantități mari.

O parte dintre producători au încercat să găsească alternative prin export. Unii au ajuns pe piețe externe, inclusiv în Polonia, însă accesul la astfel de contracte rămâne limitat pentru mulți agricultori.

Citește și Scandal uriaș în piețe! Cum identifici un pepene de Dăbuleni autentic. Semnele care arată proveniența fructului

Diferențe mari între prețul de la fermă și cel din piețe

În timp ce producătorii primesc sub un leu pentru un kilogram de pepeni, în unele piețe din România prețul poate ajunge și la 6 lei pe kilogram.

Comercianții explică diferențele prin costurile de transport, depozitare și distribuție, dar și prin faptul că o parte dintre pepenii vânduți provin din import, în special din Bulgaria și Grecia.

Situația evidențiază diferența dintre prețul primit de agricultor și suma plătită de consumatorul final.

Cultivatorii de pepeni din Dăbuleni speră ca cererea să crească în următoarea perioadă, astfel încât să poată valorifica întreaga recoltă și să reducă pierderile, potrivit a1.ro.

Pentru agricultori, miza acestui sezon este recuperarea investițiilor și menținerea tradiției cultivării pepenilor care au făcut celebră zona Dăbuleni.