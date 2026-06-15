Scandal uriaș în piețe! Cum identifici un pepene de Dăbuleni autentic. Semnele care arată proveniența fructului

Cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție proveniența pepenilor, după ce producătorii din Dolj au reclamat folosirea abuzivă a renumitei mărci „Pepeni de Dăbuleni”

Pepenii de Dăbuleni, considerați de mulți români simbolul verii și unul dintre cele mai apreciate produse agricole autohtone, se află în centrul unui nou scandal. Producătorii din zona Dăbuleni susțin că în mai multe piețe din țară sunt comercializați pepeni prezentați drept românești, deși o parte dintre aceștia ar proveni din import, potrivit Observator news.

Avertismentul vine într-un moment în care cererea pentru pepenii românești este foarte mare, iar consumatorii caută fructe proaspete, cultivate local. Potrivit fermierilor, sezonul a început mai târziu decât anul trecut, iar cantitățile disponibile sunt încă limitate, ceea ce ar putea favoriza apariția unor practici comerciale înșelătoare.

Producția din Dăbuleni a început mai târziu în acest an

Autoritățile locale din județul Dolj explică faptul că temperaturile scăzute și prelungirea sezonului rece au întârziat procesul de coacere și recoltare. Din acest motiv, primele cantități importante de pepeni au ajuns pe piață mai târziu decât în anii precedenți.

În prezent, în piața angro din Dăbuleni, prețul de pornire pentru pepeni este de aproximativ 3 lei pe kilogram. Fermierii susțin însă că volumele disponibile nu sunt suficiente pentru a acoperi întreaga cerere existentă la nivel național.

Această situație a alimentat suspiciunile că o parte dintre comercianți folosesc denumirea consacrată „Pepeni de Dăbuleni” pentru a vinde fructe aduse din alte țări, profitând de notorietatea produsului și de încrederea consumatorilor.

Cum poți identifica un pepene de Dăbuleni autentic

Producătorii locali recomandă cumpărătorilor să fie atenți la mai multe detalii înainte de a achiziționa un pepene.

Un prim indiciu îl reprezintă aspectul cojii. Specialiștii spun că o coajă excesiv de uscată poate indica faptul că fructul a fost recoltat cu mult timp înainte și transportat pe distanțe lungi, situație întâlnită frecvent în cazul produselor de import.

De asemenea, un pepene bine copt produce un sunet specific atunci când este lovit ușor cu palma. Potrivit cultivatorilor, acesta trebuie să „sune a gol”, semn că miezul este bine dezvoltat și ajuns la maturitate.

Greutatea este un alt criteriu important. Un pepene de calitate este mai greu decât pare la prima vedere, raportat la dimensiunea sa. Totodată, consumatorii ar trebui să observe existența unei pete gălbui pe coajă, semn că fructul s-a copt natural pe sol.

Codița poate oferi și ea informații relevante. În general, un pepene recoltat recent are o codiță care își păstrează prospețimea, spre deosebire de fructele care au petrecut mai mult timp în depozite sau în transport.