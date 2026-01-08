Plasticul sufocă Europa: UE produce 58 de milioane de tone anual și schimbă regulile jocului

Comisia adoptă o abordare în două etape. În primul rând, acest pachet include un set de măsuri pe termen scurt pentru a sprijini circularitatea, în special în sectorul materialelor plastice, încurajând în același timp investițiile și inovarea într-un sens mai larg. Aceasta va fi urmată, la sfârșitul acestui an, de propunerea de Act privind economia circulară care stabilește măsuri orizontale suplimentare pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice pentru materiile prime secundare.

Pachetul include:

-un act de punere în aplicare pentru a crea criterii la nivelul UE privind încetarea statutului de deșeu pentru materialele plastice în temeiul Directivei-cadru privind deșeurile și se solicită feedback cu privire la acest aspect.

-un act de punere în aplicare privind conținutul reciclat al sticlelor de băuturi din plastic PET de unică folosință în temeiul Directivei privind materialele plastice de unică folosință - acesta este supus la vot statelor membre;

-consolidarea Alianței Circulare pentru Materiale Plastice pentru a promova cooperarea de-a lungul lanțului valoric al materialelor plastice;

-crearea de coduri vamale separate pentru materialele plastice virgine și reciclate;

-monitorizarea piețelor UE și globale pentru materialele plastice virgine și reciclate. Rezultatele acestui exercițiu vor influența potențialele măsuri comerciale pentru a asigura o concurență loială între materialele plastice produse în UE și cele importate;

-intensificarea sprijinului pentru proiectele circulare, valorificând colaborarea cu băncile naționale și Banca Europeană de Investiții;

-lansarea unei consultări publice și a unei cereri de dovezi pentru a evalua Directiva privind materialele plastice de unică folosință;

Economia circulară este o oportunitate majoră pentru sectorul materialelor plastice, dar sectorul reciclării materialelor plastice se află sub o presiune serioasă. Acest pachet este menit să contribuie la remedierea acestor probleme. Ponderea materialelor reciclate în economia europeană a crescut de la 10,7% în 2010 la doar 12,2% în 2024, departe de obiectivul de 24% până în 2030. În fiecare an, în UE se produc aproximativ 58 de milioane de tone de plastic. Doar jumătate din acest volum este efectiv colectat și sortat. Iar, în final, doar în jur de 13% redevine plastic nou, sub formă de materiale reciclate.