Autostrăzi scumpite de 4 ori. Formula majorării: construcția, amestecată cu proiectarea

Toate marile lucrări de infrastructură - autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare etc. - lansate în 2020 au prețuri semnificativ mai mari decât cele prevăzute de standardele de cost. În unele cazuri, prețurile sunt umflate chiar de patru ori față de cele din normative. Procedeul preferat pentru a ascunde aceste depășiri este cel prin care, la atribuire, prețul final conține atât construcția, cât și proiectarea, fapt care „blurează” analiza cost/beneficiu a lucrărilor. Chiar zilele trecute, Guvernul a atribuit un astfel de contract care ridică prețul final la peste 80 de milioane de lei per kilometru la un tronson de autostradă.

Potrivit ultimelor standarde de cost, stabilite în 2018, un kilometru de autostradă construit la șes (cum sunt majoritatea celor lansate în 2020) ar trebui să aibă prețuri de cel mult 20,5 milioane de lei sau - la cursul actual - până în 4,5 milioane de euro. Iar kilometrul nou de drum național ar trebui să coste cel mult 6,3 milioane de lei, respectiv maximum 1,4 milioane de euro. Pentru consultanță, beneficiarul poate cere cel mult 2% din valoarea contractului, iar pentru proiectare - cel mult 5%. Ei bine, contractele atribuite în 2020 (și nu numai) depășesc aceste plafoane, costul unui kilometru de autostradă oscilând între 28 și 83 de milioane de lei (între 5,8 și 17,3 milioane de euro). Jurnalul vă prezintă, în continuare, câteva exemple.

- Asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL va realiza proiectarea și execuția Lotului 4 din Autostrada de Centura Nord a Bucureștiului, în lungime de 4,47 km. Valoarea contractului este de 312,63 milioane de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă un cost total de aproape 70 de milioane de lei (14,5 milioane de euro) per kilometru. Desigur, asta însemnând proiectare plus execuție. Dacă proiectarea înseamnă 5%, atunci costul doar pentru execuție este de 66,5 milioane de lei (13,8 milioane de euro), adică de trei ori mai mult decât standardul de cost;

- Contractul de proiectare și execuție a drumului expres Craiova-Pitești, Secțiunea 4, a fost adjudecat de asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL. Lungimea secțiunii 4 a drumului este de 31,88 km, iar valoarea contractului se ridică la 617.08 milioane de lei, fără TVA. Asta înseamnă 19,4 milioane de lei per kilometru, în condițiile în care Craiova-Pitești nu va fi o autostradă, cu doar un drum cu patru benzi (expres);

- Astaldi a semnat, în luna mai, un contract în valoare de 356 de milioane de euro (385 de milioane de dolari) pentru construirea unui lot de 30 de kilometri din autostrada Sibiu-Pitești. Costul acestui tronson se ridică, astfel, la 11,8 milioane de euro. Pentru zona în care este amplasat șantierul (deal), standardul de cost este 5,6 milioane de euro...

- CNAIR a semnat în luna martie, cu Tirrena Scavi, contractul pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a DN Centura București (drumul vechi). Valoarea contractului este de 235,74 milioane de lei, fără TVA, și prevede modernizarea a 11,5 kilometri, ceea ce înseamnă un cost de 20,4 milioane de lei per kilometru. Or, la drumurile naționale, standardul de cost prevede doar 6,3 milioane de lei per kilometru.

„Dincolo” era mult mai ieftin

La o simplă căutare prin documentele oficiale din alte țări, observăm că un kilometru de autostradă se construiește, dincolo de granițele noastre, mult mai ieftin decât în România. A rămas celebru un raport de acum câțiva ani al Curții Europene de Conturi, care arăta că în Bulgaria prețul unui kilometru de infrastructură nouă a fost trei ori mai mic decât în România. Alte exemple ar fi Canada și Singapore, unde kilometrul a costat 3,5 milioane de dolari, sau Polonia, cu mai puțin de 6 milioane de euro.

Standardele de cost la lucrările de infrastructură

În 2018, au fost stabilite următoarele standarde de cost la lucrările de infrastructură rutieră:

- kilometrul de autostradă construită în zona de şes - 4,28 milioane de euro (20,5 milioane de lei);

- kilometrul de autostradă construită în zona de deal - 5,6 milioane de euro (27 de milioane de lei);

- kilometrul de autostradă construită în zona de munte - 6,74 milioane de euro (32,3 milioane de lei);

- kilometrul de drum naţional nou - 1,4 milioane de euro (6,3 milioane de lei);

- kilometrul de tunel rutier - 31,04 milioane de euro (141,2 milioane de lei);

- metrul pătrat de pod/viaduct - între 1.228 şi 1.385 de euro.

Potrivit graficului de lucrări al CNAIR, în 2020 ar urma să se finalizeze construcția a aproape 70 de kilometri de autostradă.