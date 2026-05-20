Criză pentru apicultori: frigul și ploile reduc drastic producția de miere în România

Producția de miere din România, amenințată în 2026. Vremea rece și lipsa florilor afectează grav stupinele

Sectorul apicol din România traversează din nou o perioadă complicată, după ce vremea rece, ploile și lipsa florilor au afectat dezvoltarea familiilor de albine și producția de miere din 2026. Deși albinele au ieșit din iarnă în condiții bune, schimbările bruște de temperatură și perioadele fără cules au creat probleme serioase pentru apicultori.

Președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, Răzvan Coman, a explicat pentru AGERPRES că începutul sezonului a fost promițător, însă condițiile meteo din ultimele săptămâni au încetinit semnificativ activitatea albinelor.

„Albinele au ieşit bine din iarnă, după care a fost o stagnare din cauza lipsei de flori şi a condiţiilor meteo. S-au dezvoltat destul de bine la rapiţă, au fost cazuri şi nu puţine în care s-au obţinut producţii. În zona de sud a ţării, inclusiv în apropiere de Calafat, salcâmul a înflorit mai devreme şi a mers binişor, numai că au venit zilele acestea cu vânt, cu ploaie şi cu nori şi de abia au mai ieşit din stup. Suntem la mâna naturii, până când nu se termină culesul la floare şi nu avem mierea pe care putem să le-o luăm, că dacă le-o luăm şi pe aia pe care au ţinut-o pentru ele... Practic o să fie un gol acum după salcâm până când înfloreşte teiul. O să avem iarăşi probleme destul de mari", a declarat acesta.

Salcâmul și teiul, afectate de vremea instabilă

Primăvara capricioasă din acest an a afectat în special perioadele importante de cules pentru albine. În sudul țării, salcâmul a înflorit mai devreme decât de obicei, însă vântul puternic, ploile și temperaturile scăzute au limitat zborurile albinelor și colectarea nectarului.

Apicultorii avertizează că între perioada de salcâm și cea de tei ar putea exista un gol periculos pentru hrană și producție. În lipsa unui cules suficient, multe familii de albine vor consuma rezervele deja acumulate, ceea ce poate reduce drastic cantitatea de miere disponibilă pentru recoltare.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât ultimii ani au fost deja dificili pentru sectorul apicol din România. Schimbările climatice, perioadele lungi de secetă și fenomenele meteo extreme au afectat constant producția.

România produce tot mai puțină miere

Potrivit datelor Asociației Crescătorilor de Albine, în România există aproximativ 30.000 de apicultori și circa 1,6 milioane de familii de albine. Totuși, reprezentanții sectorului susțin că numărul exact este greu de estimat după pierderile semnificative înregistrate anul trecut.

În mod normal, România avea o producție medie anuală estimată la aproximativ 22.000 de tone de miere. În ultimii ani însă, producția a scăzut sub 70% din acest nivel, pe fondul condițiilor climatice tot mai imprevizibile.

Problemele din apicultură se reflectă și în consum. România rămâne printre țările europene cu un consum redus de miere, sub un kilogram pe cap de locuitor anual. Specialiștii spun că în ultimii ani nu s-au înregistrat creșteri importante ale consumului, în ciuda interesului tot mai mare pentru produsele naturale și pentru alimentația sănătoasă.

Agerpres