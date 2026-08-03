Europa majorează vârsta de pensionare: Milioane de angajați vor lucra mai mult în următoarele decenii

În prezent, europenii se pensionează, în medie, la 64,7 ani în cazul bărbaților și la 64 de ani în cazul femeilor. Creșterea estimată este de aproximativ doi ani pentru bărbați și 2,6 ani pentru femei.

Analiza, realizată pe baza datelor din 32 de state, arată că aproximativ două treimi dintre țările europene vor majora vârsta de pensionare pentru bărbați și femei.

Comparația realizată de OCDE ia în calcul două categorii: persoanele care s-au pensionat în 2024 și angajații care au intrat pe piața muncii în același an, la vârsta de 22 de ani, presupunând o carieră fără întreruperi. Pentru această a doua categorie, pensionarea ar urma să aibă loc, în majoritatea cazurilor, spre finalul anilor 2060.

„Creșterea vârstelor de pensionare rămâne o strategie comună pentru îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemelor de pensii fără reducerea nivelului pensiilor”, arată raportul OCDE. O alternativă ar fi majorarea contribuțiilor sau reducerea beneficiilor oferite pensionarilor.

Bărbații din Danemarca vor munci până la 74 de ani

În 2024, cea mai mare vârstă de pensionare pentru bărbați era de 67 de ani, înregistrată în Danemarca, Norvegia, Islanda și Olanda. Media UE era de 64,7 ani.

La polul opus se află Turcia, unde bărbații se pensionează la 52 de ani. Urmează Grecia, Slovenia și Luxemburg, cu o vârstă de pensionare de 62 de ani.

Dintre cele mai mari economii europene, Germania are una dintre cele mai ridicate vârste de pensionare pentru bărbați, de 66,2 ani, în timp ce Franța are una dintre cele mai scăzute, de 64,3 ani.

Pentru generația care a intrat pe piața muncii la 22 de ani, în 2024, vârsta medie de pensionare a bărbaților din UE ar urma să ajungă la 66,7 ani.

Cea mai mare creștere este prognozată în Danemarca, unde vârsta de pensionare ar putea ajunge la 74 de ani. Până la sfârșitul anilor 2060, aceasta ar urma să fie de 71 de ani în Estonia și de 70 de ani în Italia, Olanda, Suedia și Cipru.

Cele mai mici valori estimate vor fi înregistrate în Slovenia și Luxemburg, unde bărbații s-ar putea pensiona la 62 de ani.

În rândul marilor economii europene, Italia ar urma să aibă cea mai ridicată vârstă de pensionare pentru bărbați, de 70 de ani, urmată de Regatul Unit, 68 de ani, și Germania, 67 de ani. Franța și Spania ar urma să rămână la 65 de ani.

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Până la ce vârstă vor munci europenii?

Cea mai mare creștere este estimată în Turcia, unde vârsta de pensionare pentru bărbați ar putea crește cu 13 ani, de la 52 la 65 de ani.

Danemarca ar urma să înregistreze o creștere de 7 ani, iar Estonia, Italia, Slovacia și Cipru ar putea avea majorări de cel puțin 5 ani.

În Suedia și Grecia, creșterea estimată este de 4 ani, în timp ce în Olanda și Finlanda aceasta ar urma să fie de 3 ani.

România, Cehia și Belgia se numără printre statele unde vârsta de pensionare pentru bărbați ar urma să crească cu cel puțin 2 ani, ajungând la 67 de ani.

Germania și Franța vor avea creșteri mai reduse, sub un an, iar în alte state nivelul actual ar urma să rămână neschimbat.

În cazul femeilor, cele mai ridicate vârste actuale de pensionare sunt în Danemarca, Olanda, Islanda și Norvegia, unde pragul este de 67 de ani. Media UE este de 64 de ani.

Turcia are cea mai scăzută vârstă de pensionare pentru femei, de doar 49 de ani, urmată de Polonia, 60 de ani.

Până la sfârșitul anilor 2060, femeile care au început activitatea profesională la 22 de ani în 2024 ar urma să se pensioneze, în medie, la 66,6 ani.

Danemarca va avea din nou cea mai ridicată vârstă estimată, de 74 de ani. Estonia ar urma să ajungă la 71 de ani, iar Italia, Olanda, Suedia și Cipru la 70 de ani.

Polonia ar urma să păstreze cea mai scăzută vârstă de pensionare pentru femei, 60 de ani.

Dintre marile economii europene, Italia ar urma să aibă cea mai ridicată vârstă de pensionare pentru femei, 70 de ani, urmată de Regatul Unit, 68 de ani. Germania ar urma să ajungă la 67 de ani, iar Franța și Spania la 65 de ani.

Pentru femeile din Turcia este estimată cea mai mare majorare a vârstei de pensionare: 14 ani, de la 49 la 63 de ani.

Italia ar urma să înregistreze o creștere de 6,2 ani, iar Danemarca de șapte ani. Majorări importante sunt prognozate și în România, unde creșterea estimată este de 4,8 ani, precum și în Estonia, Slovacia, Cipru, Austria, Suedia și Grecia.

În Spania, vârsta de pensionare pentru femei ar urma să rămână la 65 de ani. Germania și Franța vor avea creșteri de sub un an, iar Regatul Unit o majorare de aproximativ doi ani.

Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii

OCDE avertizează că îmbătrânirea populației va reprezenta una dintre cele mai mari provocări pentru sistemele de pensii în următoarele decenii.

Numărul persoanelor de 65 de ani și peste raportat la 100 de persoane cu vârsta între 20 și 64 de ani este estimat să crească de la 33 în 2025 la 52 în 2050. Prin comparație, în anul 2000 raportul era de doar 22 de persoane vârstnice la 100 de persoane aflate la vârsta activă, potrivit euronews.com.

În acest context, statele europene caută soluții pentru menținerea echilibrului financiar al sistemelor de pensii, iar majorarea vârstei de pensionare rămâne una dintre principalele măsuri adoptate.