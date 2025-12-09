Republica Moldova, salvată cu energie de avarie scumpă din România

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, că achiziția de urgență a fost determinată de atacurile masive asupra sistemului energetic ucrainean, care au creat un deficit brusc și dezechilibre în rețeaua comună moldo-ucraineană. Prețul exact al energiei de avarie va fi cunoscut abia la sfârșitul lunii.

Junghietu a relatat că vineri după-amiază, vineri noaptea și sâmbătă dimineața au fost bombardate importante capacități de producție, linii de distribuție și sisteme de transport din Ucraina, ceea ce a generat un consum suplimentar pe liniile care traversează Republica Moldova.

„În momentul în care s-a creat dezechilibrul în sistemul ucrainean, ei au început să tragă mai multă energie prin sistemul nostru. Pentru a menține stabilitatea și pentru a nu avea întreruperi în Republica Moldova, a trebuit să luăm energie electrică de avarie din România”, a spus ministrul citat de stiri.md.

Acesta a precizat că importul de avarie s-a activat pentru aproximativ trei ore și a însumat circa 270 MW, necesari pentru a echilibra rețeaua și a preveni deconectările. Energia de avarie, spune Junghietu, este semnificativ mai scumpă decât energia procurată prin contracte obișnuite.

Pe fundalul acestor riscuri, ministrul a făcut un apel la consum responsabil, subliniind că odată cu răcirea vremii, sarcina pe rețea a crescut vizibil. „Acum observăm un consum de peste 700 MW chiar de la ora 9 dimineața. Cel mai mare consum este localizat în regiunea Chișinăului”, a mai menționat el.

Potrivit datelor oficiale, în luna octombrie, compania de stat „Energocom” a achiziționat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,44 euro/MWh.