x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Republica Moldova, salvată cu energie de avarie scumpă din România

Republica Moldova, salvată cu energie de avarie scumpă din România

de Redacția Jurnalul    |    09 Dec 2025   •   13:30
Republica Moldova, salvată cu energie de avarie scumpă din România
Sursa foto: Hepta/energie

Energia de avarie cumpărată din România ar putea costa până la 300–400 euro/MW, iar Republica Moldova a fost nevoită să importe aproximativ 270 MW timp de trei ore pentru a evita deconectările, scrie astăzi publicația electronica știri.md.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, că achiziția de urgență a fost determinată de atacurile masive asupra sistemului energetic ucrainean, care au creat un deficit brusc și dezechilibre în rețeaua comună moldo-ucraineană. Prețul exact al energiei de avarie va fi cunoscut abia la sfârșitul lunii.

Junghietu a relatat că vineri după-amiază, vineri noaptea și sâmbătă dimineața au fost bombardate importante capacități de producție, linii de distribuție și sisteme de transport din Ucraina, ceea ce a generat un consum suplimentar pe liniile care traversează Republica Moldova.

„În momentul în care s-a creat dezechilibrul în sistemul ucrainean, ei au început să tragă mai multă energie prin sistemul nostru. Pentru a menține stabilitatea și pentru a nu avea întreruperi în Republica Moldova, a trebuit să luăm energie electrică de avarie din România”, a spus ministrul citat de stiri.md.

Acesta a precizat că importul de avarie s-a activat pentru aproximativ trei ore și a însumat circa 270 MW, necesari pentru a echilibra rețeaua și a preveni deconectările. Energia de avarie, spune Junghietu, este semnificativ mai scumpă decât energia procurată prin contracte obișnuite.

Pe fundalul acestor riscuri, ministrul a făcut un apel la consum responsabil, subliniind că odată cu răcirea vremii, sarcina pe rețea a crescut vizibil. „Acum observăm un consum de peste 700 MW chiar de la ora 9 dimineața. Cel mai mare consum este localizat în regiunea Chișinăului”, a mai menționat el.

Potrivit datelor oficiale, în luna octombrie, compania de stat „Energocom” a achiziționat aproximativ 387,3 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,44 euro/MWh.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: republica moldova energie electrică avarie energocom
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri