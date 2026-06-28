Cod roșu de caniculă: Restricții de circulație pentru camioane în 18 județe. Măsura intră în vigoare duminică la prânz

Canicula blochează traficul greu: Restricții pe drumurile din 18 județe și recomandări urgente pentru șoferi

România se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din această vară, iar autoritățile au impus restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj în 18 județe. Măsura este valabilă duminică, între orele 12:00 și 20:00, pentru a reduce riscul producerii unor incidente pe fondul temperaturilor extreme și pentru a proteja infrastructura rutieră.

Restricții de tonaj în 18 județe din cauza codului roșu de caniculă

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că, duminică, între orele 12:00 și 20:00, circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi.

Decizia a fost luată în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, care a instituit Cod galben, Cod portocaliu și Cod roșu de caniculă în aproape întreaga țară.

Restricțiile vizează drumurile din județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Botoșani, Caraș-Severin, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu și Suceava.

Autoritățile precizează că măsura are caracter temporar și urmărește limitarea degradării carosabilului în condițiile temperaturilor extreme, precum și reducerea riscurilor din trafic.

Ce transporturi sunt exceptate de la restricții

Interdicția nu se aplică tuturor vehiculelor de mare tonaj. Sunt exceptate transporturile de persoane, transporturile de animale vii și cele de produse perisabile de origine animală și vegetală.

De asemenea, pot circula vehiculele implicate în intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, transporturile poștale, cele care transportă echipamente de prim ajutor, carburanți sau mărfuri care necesită temperatură controlată.

Lista excepțiilor include și vehiculele utilizate pentru tractarea autovehiculelor avariate, distribuirea apei și hranei în zone calamitate, autospecialele destinate salubrizării, transporturile de apă îmbuteliată, produsele provenite din exploatări agricole, transporturile militare implicate în exerciții multinaționale, precum și alte categorii de produse alimentare.

Potrivit Centrului Infotrafic, restricțiile pot fi ridicate, prelungite sau modificate în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi în timpul valului de căldură

Pe fondul temperaturilor extrem de ridicate și al disconfortului termic accentuat, polițiștii rutieri au transmis o serie de recomandări pentru conducătorii auto, în vederea prevenirii accidentelor.

„Înainte de a porni la drum, asigurați-vă că presiunea din pneuri este cea recomandată pentru sezonul cald, iar sistemele de climatizare sunt funcționale. Temperatura ridicată din habitaclu va accentua starea de oboseală ce se manifestă prin întârzierea reacțiilor, dificultate în concentrare, căscat repetat, clipirea foarte deasă sau chiar adormire la volan.”

„Atenție la faptul că reflexiile date de razele solare foarte puternice pot crea dificultăți conducătorilor auto în perceperea obstacolelor și anticiparea conduitei celorlalți participanți la trafic.”

„Evitați pe cât posibil călătoriile în jurul după-amiezii, în special șoferii cu probleme de sănătate, iar dacă deplasarea este necesară, să aibă un însoțitor în autovehicul.”

„În cazul călătoriilor pe distanțe lungi, efectuați opriri mai dese, în spațiile de servicii sau în parcările amenajate, pentru odihnă și hidratare corespunzătoare, pentru a preveni instalarea stării de oboseală, cu consecințe negative asupra vigilenței la volan.”

„Păstrați o distanță adecvată față de autovehiculul din față, pentru a putea reacționa în siguranță în caz de nevoie; folosiți centura de siguranță și dispozitivele de fixare pentru protejarea pasagerilor.”

„Încercați să vă păstrați calmul pe toată durata deplasării și să manifestați respect în trafic, întrucât comportamentul agresiv va spori major riscul de a fi implicat într-un eveniment rutier cu urmări tragice!”

România, sub avertizări de caniculă extremă

Valul de căldură continuă să afecteze întreaga țară. Duminică, 16 județe se află sub Cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat, în timp ce restul teritoriului este vizat de avertizări Cod portocaliu și Cod galben.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să respecte recomandările emise de instituțiile responsabile. În același timp, șoferii sunt îndemnați să își adapteze stilul de condus la condițiile meteo și să își planifice cu atenție traseele, având în vedere restricțiile temporare impuse pentru vehiculele de mare tonaj.