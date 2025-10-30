Ne faultăm singuri! 31 miliarde de euro greu de cheltuit: banii de „civilizat” România

În plus, frecventele schimbări legislative și procedurale descurajează investițiile și întârzie derularea programelor. Din cele peste 30,98 miliarde euro alocate României din fondurile UE pentru Politica de Coeziune 2021 - 2027, până la finele lunii septembrie a acestui an am primit puțin peste 5,2 miliarde de euro, ceea ce înseamnă doar 17,1%. În aceste condiții, cele mai mari procente de absorbție sunt pe programele Tranziție Justă-31,50%, Dezvoltare Durabilă -28,39%, Transport-26,66%, Incluziune și Demnitate Socială-17,35%. În același timp, cele mai mici rate de absorbție sunt pe programele Educație și Ocupare-9,47%, Sănătate-11,33%, Asistență Tehnică-15,20%.

Datele Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene arată totuși o dezmorțire a activității de atragere a fondurilor europene, după ce în august 2024, adică la mijlocul exercițiului financiar, rata de absorbție era practic zero. Aceeași situație se înregistra și la mijlocul exercițiului financiar precedent, 2014-2020. Totuși, din cele circa 30 de miliarde de euro alocate pentru Politica de Coeziune în perioada 2014-2020, țara noastră a reușit să atragă aproape toate fondurile, beneficiind însă de o extensie a perioadei de absorbție până la sfârșitul anului 2024.

Fondurile de coeziune, reorientate către apărare

Fondurile de coeziune au reprezentat până acum principala componentă a politicilor Comisiei Europene pentru reducerea inegalităților economice și sociale dintre țările membre ale UE. Pentru că o mare parte din fondurile de coeziune alocate țărilor comunitare au rămas nefolosite, o mare parte dintre ele vor fi reorientate către apărare și securitate. La nivelul Uniunii Europene, o sumă de circa 392 miliarde de euro din exercițiul financiar 2021-2027 va putea fi reorientată către apărare, cu scopul de a sprijini industriile de apărare și proiectele de mobilitate militară, precum consolidarea drumurilor și podurilor, pentru a permite trecerea în siguranță a tancurilor. În exercițiul financiar comunitar 2028-2034, care se află în negociere, reorientarea unor importante fonduri către apărare va fi mai accentuată.

Avem nevoie de digitalizare, dar nu ignorăm banii nerambursabili

Creșterea rapidă a gradului de digitalizare a instituțiilor statului ar putea contribui semnificativ la ridicarea nivelului de absorbție a fondurilor europene. Din păcate, autoritățile sunt repetente chiar și la atragerea banilor pentru digitalizare. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare beneficiază de o alocare totală în perioada 2021-2027 de 2.111.230.103 euro, din care alocarea nerambursabilă europeană este de 1.650.000.000 euro. Deocamdată, totalul sumei primite de la Comisia Europeană este de numai 152.456.922 euro, ceea ce reprezintă doar 9,24% din total. Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare are cea mai slabă performanță în ceea ce privește atragerea fondurilor europene comparativ cu celelalte programe incluse în cadrul Politicii de Coeziune 2021 - 2027.

Program Educație și Ocupare, Cenușăreasa fondurilor UE

Vorbim despre educație, despre atragerea tinerilor în câmpul muncii, dar continuăm să avem cel mai mare număr de tineri din UE care nici nu studiază, dar nici nu se regăsesc pe piața muncii. Cei mai mulți dintre ei își fac simțită prezența doar când vine vorba despre încasarea ajutoarelor sociale. Pentru a ajuta la schimbarea acestei situații, România are la dispoziție 4.257.781.033 euro prin Program Educație și Ocupare, din care fondurile europene nerambursabile sunt în sumă de 3.484.205.000 euro până la sfârșitul lunii septembrie. Eșecul acestui program este ilustrat de cifre. Din alocarea totală, 3.484.205.000 euro sunt fonduri europene nerambursabile, autoritățile responsabile de aplicarea acestui program atrăseseră doar 329.988.530 euro, adică 9,47%. Cu acest procent slab, programul are a doua cea mai slabă performanță comparativ cu celelalte programe din cadrul Politicii de Coeziune 2021 – 2027.

Sănătatea are nevoie de bani, dar nu reușim să-i atragem

Prea departe nu este nici Programul Sănătate, care a reușit să atragă doar 11,33% din fondurile alocate. Astfel, cu o alocare de 3.133.867.615 euro, componenta UE este de 2.274.208.945 euro, dar nu am atras decât 257.602.775 euro (11,33%).

Programul Transport, absorbție sub 30%

Acest program are o alocare totală în perioada 2021-2027 de 9.626.236.536 euro, din care alocarea UE este de 4.650.515.326 euro. La sfârșitul lunii septembrie, România reușise să atragă din această sumă doar 1.239.725. 607 euro, ceea ce reprezenta 26,66%.

Specialiștii atrag atenția că România are nevoie de o reformă profundă în modul de gestionare a fondurilor europene. Digitalizarea proceselor, simplificarea documentației și o mai bună coordonare între ministere ar putea transforma fondurile europene dintr-o provocare într-o oportunitate de dezvoltare.

Programul Dezvoltare Durabilă, deocamdată un rateu

Programul are o alocare totală de 5.254.203.319 euro în perioada 2021-2027, din care fondurile europene sunt în sumă de 4.044.073.646 euro. La sfârșitul lunii septembrie, suma primită de la Comisia Europeană era de doar 1.148.176.560 euro (28,39%).

Programul Tranziție Justă a sărit de 30%

Alocarea pentru perioada 2021-2027 în cazul acestui program este de 2.530.738.058 euro, iar alocarea de la Bruxelles este de 2.139.715.532 euro. Totalul sumei primite de la Comisia Europeană era la sfârșitul lunii septembrie de 674.010.393 euro, ceea ce reprezenta 31,5%.

Vorbim mult despre incluziunea socială, dar facem puțin

Scopul Programului Incluziune și Demnitate Socială este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă. Vorbim astfel despre o zonă unde România are mari probleme. Din păcate, mai mult vorbim, pentru că cifrele arată că nu facem prea multe în acest sens. Astfel, prin acest program România are la dispoziție 4.189.245.035 euro, din care 3.366.046.600 euro sunt fonduri europene, dar autoritățile au reușit să atragă doar 584.129.065 euro (17,35%), cu doi ani înainte de închiderea programului.

Programul Asistență Tehnică

Programul Asistență Tehnică (PAT) 2021 - 2027 are drept scop asigurarea sprijinului pentru implementarea eficientă și eficace a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune, în România. Cum gradul de implementare al acestor proiecte este foarte redus, evident că nici cheltuirea fondurilor alocate prin Programul Asistență Tehnică nu arată mai bine. Programul are o alocare de 959.430.864 euro, din care componenta UE este 457.487.873 euro. Din suma totală, suma primită era la sfârșitul lunii septembrie de numai 69.533.216 euro (15,2%).

Stadiul programelor regionale

La nivelul celor opt programe regionale, rata de absorbție este mai scăzută, doar 9,45% din fondurile UE ajungând efectiv în țară. În total, Programele Regionale incluse în Politica de Coeziune 2021 - 2027 au o alocare de circa 8,92 miliarde euro, din care până la finele lunii septembrie erau atrase doar 842,95 milioane euro.

Dintre Programele Regionale incluse Politica de Coeziune 2021 - 2027, cele mai mari rate de absorbție le au programele:

-PR Nord-Vest-15,17%;

-PR Vest-13,97%;

-PR Centru-11,05%;

La polul opus sunt:

-PR București-Ilfov 5,13%

-PR Sud Muntenia 6,70%

-PR Sud-Vest Oltenia-7,17%

PR Nord Est

Alocare 2021-2027 (totală): 1.758.363.365 euro;

Alocare 2021-2027 (UE): 1.457.086.893 euro;

Total sumă primită de la CE: 114.949.467 euro (7,89%);

PR Sud Muntenia

Alocare 2021-2027 (totală): 1.576.796.471 euro;

Alocare 2021-2027 (UE): 1.312.118.844 euro;

Total sumă primită de la CE: 87.969.595 euro (6,7%);

PR Sud Est

Alocare 2021-2027 (totală): 1.488.071.059 euro;

Alocare 2021-2027 (UE): 1.238.760.838 euro;

Total sumă primită de la CE: 92.817.992 euro (7,49%);

PR Nord-Vest

Alocare 2021-2027 (totală): 1.437.252.471 euro;

Alocare 2021-2027 (UE): 1.194.579.461 euro;

Total sumă primită de la CE: 181,198,468 euro (15,17%);

PR Centru

Alocare 2021-2027 (totală): 1.384.456.339 euro;

Alocare 2021-2027 (UE): 1.152.064.526 euro;

Total sumă primită de la CE: 127.297.402 euro (11,05%);

PR Sud-Vest Oltenia

Alocare 2021-2027 (totală): 1.211.128.523 euro;

Alocare 2021-2027 (UE): 997.844.705 euro;

Total sumă primită de la CE: 71.593.471 euro (7,17%);

PR Vest

Alocare 2021-2027 (totală): 1.179.093.826 euro;

Alocare 2021-2027 (UE): 981.173.747 euro;

Total sumă primită de la CE: 137.039.160 euro (13,97%);

PR București-Ilfov

Alocare 2021-2027 (totală): 1.466.464.794 euro;

Alocare 2021-2027 (UE): 586.585.917 euro;

Total sumă primită de la CE: 30.087.674 euro (5,13%);

