Generația AI: Tinerii europeni își caută alinarea în chatboturi

Dintre cele 3.800 de persoane chestionate, 51% au spus că le este 'ușor' să discute despre sănătatea mintală și probleme personale cu un chatbot. Doar 49% au spus același lucru despre profesioniștii din domeniul sănătății și 37% despre psihologi.



Persoanele apropiate s-au situat în fruntea listei de preferințe, 68% dintre respondenți afirmând că le este 'ușor' să discute despre aceste probleme cu prietenii și 61% cu părinții.



Sondajul, comandat de agenția franceză de protecție a datelor CNIL și de compania de asigurări Groupe VYV, a fost realizat la începutul anului 2026 în rândul unor persoane cu vârste cuprinse între 11 și 25 de ani din Franța, Germania, Suedia și Irlanda.



Rezultatele au evidențiat îngrijorări tot mai mari cu privire la sănătatea mintală a tinerilor. Aproximativ 28% dintre respondenți au îndeplinit criteriile pentru o posibilă tulburare de anxietate generalizată, a arătat sondajul.



Aproximativ 90% dintre cei chestionați folosiseră anterior sondajului diverse instrumente de inteligență artificială, mulți dintre ei menționând disponibilitatea constantă a acestora și faptul că nu îi judecă. Mai mult de trei din cinci utilizatori au descris AI ca pe un 'consilier de viață' sau ca pe un 'confident'.



Cu toate acestea, îngrijorările cu privire la impactul psihologic al instrumentelor AI au crescut, de asemenea, în ultimul an, iar experții au avertizat cu privire la limitările AI în detectarea emoțiilor umane și în oferirea de sprijin emoțional în condiții de siguranță.



La începutul acestui an, familia unui bărbat din Florida a dat în judecată grupul Google, susținând că chatbotul său bazat pe AI, Gemini, a contribuit la paranoia acestuia și la sinuciderea lui ulterioară.



Rezultatele sondajului nu au fost o surpriză, a declarat Ludwig Franke Foyen, psiholog și cercetător în domeniul sănătății digitale la Institutul Karolinska din Stockholm.



'Actualele modele lingvistice de mari dimensiuni pot genera răspunsuri de înaltă calitate', a mai spus Ludwig Franke Foyen, adăugând că cercetările sale sugerează faptul că chiar și profesioniștii autorizați ar putea avea dificultăți în a distinge sfaturile generate de AI de cele oferite de experți umani.



Însă el a avertizat împotriva bazării exclusiv pe chatboturi pentru sprijin în domeniul sănătății mintale, spunând că sistemele AI de uz general au fost concepute pentru interacțiune, iar obiectivele companiilor producătoare s-ar putea să nu fie aliniate cu nevoile de îngrijire a sănătății mintale.



'AI poate oferi informații și sprijin, dar nu ar trebui să înlocuiască relațiile umane sau îngrijirea medicală profesională', a precizat Ludwig Franke Foyen.



'Dacă cineva apelează la un chatbot în loc să vorbească cu un părinte, un prieten sau un specialist în sănătate mintală, atunci acest lucru este îngrijorător. Nu vrem ca tehnologia să îi facă pe oameni să se simtă și mai singuri', a adăugat el.

