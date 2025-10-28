Pentru o zi, România a fost capitala investiţiilor strategice în energie. România îşi asumă rolul de integrator şi lider în regiune pentru a forma, împreună cu ceilalţi vecini, o strategie comună, pe care să o discute şi să o pună pe masa Comisiei Europene, în ceea ce priveşte viitorul exerciţiu financiar al Uniunii Europene, linii de finanţare pentru investiţii în capacităţi de producţie a energiei electrice hidro, gaz şi nuclear, dar şi investiţii în reţele de transport şi distribuţie a energiei şi a gazelor.

Ministrul Energiei a anunţat după eveniment: “Am agreat, alături de toți partenerii prezenți, instrumentele financiare și de cooperare pentru următorii doi ani. Am obținut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro”.

Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jørgensen, a anunţat că va propune un plan de acţiune pentru reţele energetice: ”În acest an, voi propune un plan de acţiune pentru reţele energetice, în care vom avea noi măsuri care să facă posibil ca într-adevăr să devenim mai bine interconectaţi şi să reducem preţurile”.

Directorul general Transgaz, discuții despre aprvizionarea cu gaze

În marja acestei reuniunii, Ion Sterian, directorul general al companiei Transgaz, a avut discuţii pentru eliminarea barierelor în calea utilizării conductei Transbalcanice, dar şi pentru asigurarea în cele mai bune condiții a alimentării cu gaze a Ucrainei. De asemenea, directorul general al Transgaz, împreună cu managementul Operatorilor de Transport și de Sisteme din Grecia (DESFA), Bulgaria (Bulgartransgaz) compania care deține și operează interconectorul Grecia – Bulgaria (ICGB), Ungaria (FGSZ), Republica Moldova (Vestmoldtransgaz) și Ucraina (Gas TSO of Ukraine), au avut o întrevedere cu Mechthild Wörsdörfer, directoarea generală adjunctă a Directoratului General pentru Energie din cadrul Comisei Europene, cu scopul de a analiza calea de urmat în dezvoltarea unei abordări alternative pentru eliminarea barierelor în calea utilizării conductei Transbalcanice. Directorul General al Transgaz a avut de asemenea o întâlnire cu Ministrul Adjunct al Energiei din Ucraina, domnul Mykola Kolisnyk, și cu managementul Gas TSO of Ukraine pentru a identifica următorii pași în proiectele comune care au ca scop asigurarea în cele mai bune condiții a alimentării cu gaze a Ucrainei. Un alt subiect a fost și relația cu Serbia, prilej cu care, șeful Transgaz a expus actuala situație în ceea ce privește relația cu operatorul sârb de energie, Srbijagas, respectiv faptul că Transgaz a întreprins numeroase demersuri pentru a lua legătura cu partea sârbă in scopul continuării discuțiilor privind construirea proiectului de interconectare dintre România și Serbia, dar din partea sârbă nu s-a primit niciun răspuns, cu toate că în luna iunie anul acesta cele doua OTS-uri au semnat un Memorandum de Înțelegere în acest scop.

Coridorul Vertical, pe ordinea de zi

Prezent la reuniune, ministrul Energiei Bogdan Gruia Ivan a adus în discuţie Coridorul Vertical, un proiect extrem de important şi strategic pentru furnizarea de gaze naturale în regiune, pe care România îl dezvoltă împreună cu partenerii din Statele Unite ale Americii. Coridorul Vertical face parte din Coridorul Sud-Nord din cadrul Inițiativei celor 3 Mări (I3M) și are ca scop diversificarea surselor de gaze naturale, precum și creșterea securității aprovizionării cu gaze pentru țările din Europa Centrală, de Est și Balcani. Această inițiativă a fost lansată și susținută încă din 2016 de Ion Sterian, directorul general al Transgaz. Proiectul implică colaborarea țărilor din centrul și sud-estul Uniunii Europene, inclusiv Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia, alături de Republica Moldova și Ucraina, pentru a dezvolta o alternativă nouă de furnizare a gazelor în regiune, consolidând astfel securitatea energetică. Coridorul Vertical de gaze reprezintă un sistem extins de conducte, format din infrastructura actuală și viitoare, care include conducte, terminale de gaz natural lichefiat (LNG) și facilități de stocare. Activarea sa completă, prin modernizarea corespunzătoare a rețelelor din țările menționate mai sus, va permite transportul gazelor dinspre sud spre nord și viceversa, prin intermediul sistemelor europene de transport de gaze naturale și GNL, valorificând capacitățile sporite ale terminalelor de gaze lichefiate noi și în curs de dezvoltare din zonă. Acest potențial poate fi extins și mai mult prin utilizarea infrastructurilor pentru gazele regenerabile și hidrogen. Proiectul inițiat de compania Transgaz, prin directorul general Ion Sterian, este susținut și de administrația americană, care vede în el o oportunitate pentru reducerea volatilității prețurilor la gaze și eliberarea de gazul rusesc.