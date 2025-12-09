Vești bune pentru datornici. Ratele la bancă ar putea să scadă din ianuarie 2026

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Dec 2025   •   12:45
Românii au accesat credite ipotecare în valoare record, de circa 10 miliarde de euro în primele zece luni din 2025, o creștere de 26% față de perioada similară a anului trecut. Mulți își refinanțează creditele și caută dobânzi mai bune în contextul unei piețe volatile.

Creșterea TVA la imobiliare, de la începutul anului, a alimentat achizițiile rapide, cu un vârf semnificativ în luna iulie, când tranzacțiile au fost cu 60% mai mari, comparativ cu primul semestru. Prin urmare, mulți români au luat credite în regim de urgență. 

Chiar dacă volumul creditelor a crescut, numărul locuințelor vândute anul acesta a scăzut cu aproape 3%. Specialiștii atrag atenția că o mare parte din creditele noi sunt refinanțări, ca urmare a creșterii inflației și dobânzilor.

IRCC scade la 5,67% în ianuarie 2026

Deși majoritatea creditelor sunt încă cu dobânzi variabile, peste 400.000 de români care au credite legate de IRCC vor beneficia din ianuarie de rate mai mici, ca urmare a scăderii indicelui la 5,67%.

Astfel că pentru un credit de 300.000 de lei, conractat pe o perioadă de 30 de ani, cu o dobândă actuală de 8,56%, rata lunară este de aproximativ 2.319 lei. După scăderea IRCC, dobânda s-ar reduce la 8,14%, iar rata la circa 2.237 lei, economisind astfel peste 80 de lei lunar, potrivit calculelor observatornews.ro.

Brokerul de credite Cătălin Marin estimează o reducere medie a ratelor de aproximativ 3,5%. Totodată, pe măsură ce scad dobânzile variabile, există așteptarea ca și dobânzile fixe să se reducă,ducând la o corecție pe piața creditelor.

O nouă scădere a IRCC este anticipată în trimestrul al doilea al anului 2026, dar reducerile semnificative la credite vor depinde de eventualele decizii ale BNR privind nivelul dobânzii de referință.

