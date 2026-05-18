Grupul BRD, acuzat că nu și-a protejat clienții. Amendă record pentru Société Générale

Sancțiunea a fost anunțată luni de Autoritatea de Control Prudențial și Rezoluție (ACPR), instituția franceză care supraveghează băncile și companiile de asigurări. Potrivit ACPR, citată de Le Figaro, „este cea mai mare amendă aplicată de comisia sa de sancțiuni din 2018 până în prezent”.

Decizia a fost luată în urma mai multor controale desfășurate în 2023 și 2024 și este însoțită de un avertisment oficial. Autoritatea de supraveghere acuză banca de o „nerespectare foarte extinsă a dispozițiilor legislative și de reglementare”, care „merită să fie sancționat ferm”.

ACPR susține că grupul bancar francez nu a respectat obligațiile de informare precontractuală și obligația de consiliere în comercializarea unor pachete de servicii bancare care includeau automat și produse de asigurare.

În centrul anchetei se află oferta „Sobrio”, un pachet care include, pe lângă produse bancare precum cardul de plată, și o asigurare de daune. Banca „nu a respectat obligațiile de informare precontractuală și obligația de consiliere care îi reveneau în calitate de distribuitor al acestui contract de asigurare”, arată concluziile anchetei.

Comisia de sancțiuni a apreciat că banca a adoptat „în deplină cunoștință de cauză” o interpretare juridică „conformă intereselor sale, dar inexactă” în raport cu obligațiile față de clienți.

Raportul instituției de supraveghere arată că grupul bancar „nu a acționat în mod evident în interesul clienților săi și și-a privilegiat propriile interese financiare”, invocând „încălcări grave și repetate ale unor obligații stabilite pentru protejarea clienților”.

Și alte produse comercializate de bancă, precum pachete de servicii și asigurări asociate conturilor bancare – sau asigurări pentru telefoane mobile, au fost vizate de sancțiuni pentru nereguli similare.

Société Générale a mai fost sancționată de ACPR și în trecut. În 2024, filiala sa de plăți digitale Treezor a primit o amendă de un milion de euro, iar în 2017 grupul a fost sancționat cu 5 milioane de euro pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor.

Recordul amenzilor aplicate de ACPR rămâne însă deținut de Banca Poștală, sancționată cu 50 de milioane de euro în 2018 pentru nereguli în sistemul de combatere a finanțării terorismului.

