73% dintre directorii financiari accelerează digitalizarea

63% dintre CFOs consideră digitalizarea și automatizarea principalul accelerator al eficienței departamentelor financiare

Digitalizarea și automatizarea se află pe primul loc (29%) în topul investițiilor planificate pentru perioada următoare

Deficitul de competențe digitale este perceput ca unul dintre cele mai mari obstacole în transformarea departamentelor financiare, amplificând presiunea asupra retenției și dezvoltării talentelor

Directorii financiari (CFOs) mizează tot mai mult pe standardizarea proceselor, digitalizare și automatizare pentru a crește eficiența și a consolida capacitatea de reacție a organizațiilor, arată studiul „CFO 2026”, realizat de Horváth, companie internațională de consultanță în management, prezentă pe piața din România de 20 de ani.



Potrivit acestuia, armonizarea și standardizarea proceselor financiare reprezintă principala prioritate strategică pentru 2026, fiind menționată de 87% dintre directorii financiari. Într-un mediu caracterizat de complexitate operațională ridicată și cerințe tot mai stricte de raportare, fragmentarea proceselor limitează atât eficiența, cât și capacitatea de control. Standardizarea este privită ca o condiție esențială pentru digitalizare, facilitând integrarea soluțiilor tehnologice și utilizarea coerentă a datelor în raportare, planificare financiară și procesele decizionale.



Digitalizarea și automatizarea – acceleratori ai performanței



Studiul arată că 63% dintre CFOs consideră digitalizarea și automatizarea proceselor drept principalul accelerator al eficienței funcției financiare. De asemenea, investițiile în transformarea digitală ocupă primul loc în prioritățile bugetare, cu 29% din alocări, depășind investițiile în transformarea organizațională, care se situează la 19%. Tehnologia joacă un rol esențial în reducerea activităților manuale, îmbunătățirea acurateței datelor și scurtarea ciclurilor de raportare. În paralel, directorii financiari pun un accent tot mai mare pe capabilități avansate de analiză, simulare de scenarii și raportare aproape în timp real, esențiale pentru luarea rapidă a deciziilor într-un context economic imprevizibil. Conform „CFO Study 2026”, principalele obstacole în calea transformării digitale includ mentalitatea de tip „silo” (lipsa unei colaborări eficiente între departamente), managementul insuficient al schimbării și reticența față de investiții. În același timp, lipsa competențelor digitale rămâne una dintre cele mai mari provocări. Deficitul de talente determină directorii financiari să acorde o atenție sporită dezvoltării competențelor interne și colaborării cu parteneri externi specializați.

„Departamentele financiare se află într-un moment de inflexiune. Presiunile legate de costuri și incertitudinea economică determină companiile să accelereze procesele de standardizare și digitalizare, nu să le amâne. CFO-ul joacă un rol tot mai important ca arhitect al transformării, având o contribuție esențială la creșterea eficienței și consolidarea rezilienței organizației”. Maria Boldor, Partner și Managing Director, Horváth România.



Studiul Horváth a fost realizat în rândul a peste 240 de directori financiari din 22 de țări (inclusiv din România), oferind o perspectivă detaliată asupra priorităților, provocărilor și direcțiilor strategice care vor defini funcția financiară în următorii ani.