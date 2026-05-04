Euro explodează la un nou maxim istoric: leul atinge cel mai slab nivel din toate timpurile înainte de moțiunea de cenzură

Curs valutar record în România: euro explodează, leul se prăbușește la minim istoric
Moneda națională a României continuă să se deprecieze accelerat, atingând un nou minim istoric în raport cu euro. Cursul anunțat de BNR pe 4 mai 2026 reflectă presiuni economice și politice majore, cu doar o zi înainte de votul crucial asupra Guvernului.
Euro atinge un nou record: 5,1998 lei la cursul oficial BNR
Leul românesc a înregistrat luni, 4 mai 2026, cel mai slab nivel din istorie în raport cu moneda europeană. Banca Națională a României a anunțat un curs oficial de 5,1998 lei pentru un euro, marcând astfel un nou record negativ pentru moneda națională.
Creșterea este semnificativă, de +0,0581 lei comparativ cu ultima cotație de săptămâna trecută, când euro fusese stabilit la 5,1417 lei. Deși valoarea de luni rămâne ușor sub maximul atins vineri, de 5,2170 lei pe piața interbancară, nivelul confirmă tendința de depreciere accelerată a leului.
Fluctuații înainte de anunțul oficial: posibilă intervenție BNR
Înainte de publicarea cursului oficial, euro depășise pragul psihologic de 5,2 lei. Cu doar câteva minute înainte de ora anunțului, moneda europeană a coborât sub acest nivel, ceea ce indică o posibilă intervenție punctuală a Băncii Naționale pentru temperarea volatilității din piață.
Această evoluție vine într-un context tensionat, cu piețele financiare influențate de incertitudinile politice interne, în special de votul iminent asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului.
Leul pierde teren și în fața dolarului și francului elvețian
Deprecierea leului nu s-a limitat doar la raportul cu euro. Moneda națională a pierdut teren și în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4376 lei. Aceasta reprezintă o creștere de 4,11 bani, echivalentul unui avans de 0,93% față de nivelul de joi, când dolarul era evaluat la 4,3965 lei.
În același timp, francul elvețian a atins un nou maxim istoric, fiind calculat la 5,6670 lei. Creșterea este de 8,49 bani, adică aproximativ 1,5% față de cotația anterioară de 5,5821 lei.
Aurul, singura ușoară corecție
În contrast cu evoluția valutară, gramul de aur a înregistrat o ușoară scădere. Prețul acestuia a coborât la 653,2534 lei, față de 653,5585 lei în ședința precedentă. Deși diferența este minoră, aceasta indică o stabilizare temporară pe piața metalelor prețioase.
Curs BNR - luni 4 mai 2026
- 1 Euro EUR 5,1998
- 1 Dolar american USD 4,4376
- 1 Dolar australian AUD 3,1939
- 1 Dolar canadian CAD 3,2620
- 1 Franc elveţian CHF 5,6670
- 1 Coroană cehă CZK 0,2133
- 1 Coroană daneză DKK 0,6958
- 1 Liră egipteană EGP 0,0830
- 1 Liră sterlină GBP 6,0172
- 100 Forinţi maghiari HUF 1,4324
- 100 Yeni japonezi JPY 2,8268
- 1 Leu moldovenesc MDL 0,2578
- 1 Coroană norvegiană NOK 0,4791
- 1 Zlot polonez PLN 1,2222
- 1 Rublă rusească RUB 0,0588
- 1 Coroană suedeză SEK 0,4798
- 1 Liră turcească TRY 0,0982
- 1 Rand sud-african ZAR 0,2669
- 1 Real brazilian BRL 0,8950
- 1 Renminbi chinezesc CNY 0,6497
- 1 Rupie indiană INR 0,0467
- 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3018
- 1 Peso mexican MXN 0,2542
- 1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6182
- 1 Dinar sârbesc RSD 0,0443
- 1 Hryvna ucraineană UAH 0,1007
- 1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2082
- 1 Baht thailandez THB 0,1364
- 1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5665
- 1 Shekel israelian ILS 1,5027
- 100 Rupii indoneziene IDR 0,0256
- 1 Peso filipinez PHP 0,0720
- 100 Coroane islandeze ISK 3,6160
- 1 Ringgi malaysian MYR 1,1226
- 1 Dolar singaporez SGD 3,4819
- 1 Gram de aur XAU 653,2534
- 1 DST XDR 6,0903